Si quieres llevar pantalón en tu boda, estos looks son para ti Descubre en nuestra guía ilustrada el diseño que mejor se adapta a tu estilo

Cuentan las estilistas que a los pantalones para novia, numerosos diseñadores y firmas les encontraron sus atributos y posibilidades en 2020, cuando las ceremonias íntimas proliferaron a consecuencia de la situación sanitaria. Sin embargo, desde aquel boom de bodas de aforo reducido y looks sencillos, pero sofisticados, los pantalones nupciales no han visto caer su influencia. Quizá en parte por el éxito de estas piezas en la red, convertidas en opciones más que acertadas para enlaces civiles o perfectas elecciones para la preboda y la postboda. Apostar por esta tendencia es saber que estas prendas no quedarán en el baúl de los recuerdos, sino que, en otras circunstancias de la vida diaria, se podrán utilizar. Analizamos todos los estilos para llevar los pantalones del momento en el gran día.

Bohemio

Lo dicen las expertas y lo confirman las últimas tendencias sostenibles: las bodas en el campo cuentan con sus propios códigos estéticos y todos los elementos deben funcionar en sintonía para que tengan coherencia. Es en esos enlaces de corte silvestre en donde los looks de novia se hacen más ligeros, más prácticos, más relajados, pero no por ello menos elegantes. El pantalón se vuelve, en estos casos, en una de las opciones más acertadas y junto a tops o blusas de evidente producción artesanal, forma un tándem perfecto.

Minimalista

La sencillez está de moda en materia nupcial. El menos es más de Mies van der Rohe es sinónimo de buen gusto en el sector, siempre con algún detalle especial y personalizado. Si los vestidos de líneas limpias gozan de una gran acogida, tanto entre quienes eligen una diseño de colección como entre quienes apuestan por uno a medida, los looks con pantalones no se quedan atrás. En su versión minimalista, estas prendas realizadas bajo los antiguos patrones de la sastrería, se han transformado en toda una versión, un versátil objeto de deseo al que se le puede sacar un gran partido tras la boda.

‘Gen Z’

Atrevidos, divertidos y siempre llamativos. Los looks que enamoran a la generación Z tienen mucho del conocido fenómeno estético Y2K, reflejo de los años 2000. Las más jóvenes, inspiradas por las influencers del momento, entienden que el diseño nupcial puede ir un paso más allá, huir de los convencionalismos y ser un reflejo de la moda que triunfa en el street style. Por eso, las nuevas generaciones que busquen un estilismo en blanco con pantalón se decantarán por la versión más ceñida y rompedora: un crop-top con volumen y un pantalón ajustado, acabado en campana.

Glamuroso

Pensar en un look de novia con pantalón es pensar en el que se ha convertido en uno de los más icónicos de la década: el que Amal Clooney llevó en su gran día en Venecia. Un diseño que empleó para oficializar su relación con un enlace civil en el Palazzo Ca Farsetti de la ciudad italiana. Para la ocasión, se decantó por un dos piezas de top con ribete azul marino y pantalón palazzo, firmados por Stella McCartney, y una pamela a juego. El suyo fue un ejemplo e inspiración para las novias que buscan un diseño glamuroso y, como ella, triunfan en la red.

Romántico

El preciosismo y la delicadeza son dos factores indispensables para las novias más románticas. Bordados, tejidos semitransparentes, aplicaciones florales, detalles de inspiración victoriana, mangas voluminosas son algunos de los elementos que destacan en los looks nupciales de estas características. A la lista se suman, también, trajes de chaqueta y monos muy sofisticados, que son perfectos para celebraciones íntimas, para el momento del baile antes de la barra libre o para una preboda.

Moderno

¿Por qué renunciar a una falda cuando quieres llevar pantalones en tu gran día? Es la pregunta que se hacen numerosas novias y para la que han encontrado respuesta en una de las tendencias que este 2022 y el cercano 2023 más han triunfado en las firmas con colección propia: los monos con sobrefalda incorporada. En su versión desmontable o en la permanente, estos diseños cautivan a las más modernas por recordar a las piezas que lucen las celebrities sobre la alfombra roja. Con pronunciados escotes o transparencias arriesgadas, esta opción es más aconsejable para enlaces de tipo civil.

