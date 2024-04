¿Te imaginas casarte con un diseño de Alta Costura? ¡Ahora puedes!

Hasta hace unos años existían dos alternativas a la hora de elegir vestido de novia: o te lo comprabas de colección o te lo hacías a medida. Sin embargo, cada vez existen más opciones y, ahora, se suma a la lista el modelo de alquiler. Existen innumerables razones que te conducirán -con los ojos cerrados- a querer casarte con un vestido de novia alquilado, sin embargo, comenzaremos entendiendo el éxito de un modelo de consumo que lleva ya algún tiempo marcando las pautas de la industria de la moda a nivel internacional, puesto que cada vez es más habitual alquilar looks para grandes citas. ¿Quién no ha soñado de niña con tener un armario repleto de piezas exclusivas o, incluso, poder estrenar una nueva en cada ocasión especial? Ambos deseos son posibles gracias a una iniciativa para invita a sucumbir ante la moda circular, para experimentar con aquellos diseños que ansiemos sin tener que sentirnos culpables, pues no vamos a engañarnos: todas nosotras, en algún momento, hemos adquirido prendas que, tras un único uso, han terminado cogiendo polvo en lo más hondo del vestidor.

A sabiendas de ello, numerosas celebrities y prescriptoras de estilo tanto nacionales como internacionales se han sumado a este modelo que abandera el alquiler de creaciones festivas, solución definitiva para las mujeres que pretenden contar con colecciones de ropa infinitas mientras cuidan del planeta. Además, estrenar por primera vez una confección es una sensación inexplicable y vamos a poder vivirla reiteradamente a través de esta innovadora idea que está en auge.

Hablamos de un sistema de experiencias compartidas que acaba de aterrizar en el sector nupcial de nuestro país de la mano de Love is in the Air y Borow. Tal como se ha mencionado antes, son numerosos los beneficios que puede ofrecernos el alquiler de vestidos de novia, pues, además de animarnos a contribuir con el bienestar del planeta, nos permite llevar obras de Alta Costura en el gran día sin contar con un presupuesto desmesurado. ¿Quieres deslumbrar en tu boda con las elaboraciones que lucieron en las suyas personalidades como Paris Hilton o Beyoncé? ¡Toma nota!

¿Cómo funciona el alquiler de vestidos de novia?

Isabel Ruiz, madrileña al frente de la boutique de Alta Costura Love is in the Air, se ha propuesto revolucionar el universo nupcial con un proyecto que nace gracias a la alianza con la compañía con Borow, plataforma de alquiler de ropa y complementos de invitada que lleva años triunfando en nuestro país, y promete hacer realidad ese vestido de novia que lleva rondando en nuestra mente desde hace meses (¡o años!).

Si te preguntas cómo funciona este servicio,es muy sencillo: buceas en la web, señalas el diseño que mejor se adapte a tus gustos de una selección que se irá renovando, pides cita para probártelo en el showroom de Madrid, lo reservas para la fecha indicada (lo tendrás a tu disposición 7, 15 o 30 días) y, si lo requieres, el estudio te lo ajusta y arregla una semana antes de la fecha del alquiler para conseguir una resultado a medida de diez. Puedes ir a recogerlo en persona o pedir que te lo envíen a domicilio ¡son todo facilidades! Cabe decir que para devolverlo podrás acudir, de nuevo, al showroom o pedir que te lo pasen a recoger (de la limpieza se encargan ellos).

¿Qué marcas están disponibles?

Una de las grandes ventajas de apostar por este formato para tu boda es que podrás acceder a las firmas más exclusivas del sector nupcial, casas de Alta Costura con vestidos que pueden llegar a superar los 10.000 euros pero que podrán ser tuyos para tu gran día por menos de la tercera parte. Hablamos de marcas icónicas que han vestido algunas de las celebrities internacionales más famosas en sus bodas, como Viktor & Rolf, Monique Lhuillier, Marchesa, Galia Lahav, Temperley London, Carolina Herrera, Elie Saab o Jenny Packman, entre muchas otras.