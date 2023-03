¿Alquilarías tu próximo look de invitada? Te explicamos por qué deberías planteártelo

La industria de la moda es una de las más contaminantes del planeta. Según datos de la ONU ocupa el segundo puesto del ránking y aunque el fast fashion, por su velocidad, tiene gran parte de la culpa, cada vez más firmas están comprometidas con el medio ambiente y con la denominada moda lenta. También nosotros somos más conscientes de la importancia de ser eco-responsables, algo que se traduce en que cambiemos ciertos comportamientos en nuestro día a día que pueden ir desde consumir ropa con más cabeza a optar por opciones realmente sostenibles, como la compra de segunda mano o el alquiler. Sí, alquiler de vestidos de invitada, por ejemplo.

Seamos realistas, a todas nos gusta estrenar ropa, sobre todo cuando es para eventos como una boda. Pero la mayoría de las veces se trata de diseños que podemos reutilizar muy pocas veces y se quedan (casi) nuevos en el armario. Algo que no solo es poco beneficioso para el medio ambiente, también para nosotros. Para evitarlo, han surgido empresas que te proponen alquilar el look de tu próxima boda. Un fenómeno en alza que no solo nos saca de apuro a nosotras, también a celebrities e influencers.

VER GALERÍA

- Las tendencias de invitada que adelantan estas firmas de alquiler

Dónde alquilar tu próximo look de boda

Una de las primeras empresas en ofrecer este servicio en España fue La Más Mona, que empezó su andadura en 2012. El proyecto de Polo Villaamil nació con la intención de ofrecer una nueva forma de consumo. Y gustó. Tanto es así que, además de contar con una tienda física en Madrid (la primera ciudad en la que abrieron) y otra en Valencia, cuenta con un amplio catálogo digital para que sus vestidos y accesorios se puedan alquilar desde otras ciudades de España. "Trabajamos con una amplia variedad de marcas para invitadas y diseñadores, entre ellas By Handel, Santana De Mora, Meryfor y Carla Ruiz, además de otras firmas cómo Cuplé, Gina Baconni, Panambi, Cherubina, IQ y muchas más", nos explican desde el departamento de comunicación.

Pero hay más. Borow, por ejemplo, fue ideada durante la pandemia y lanzada en mayo de 2021. "Llegó un momento en el que fuimos conscientes del daño que estábamos haciendo consumiendo de manera compulsiva y abusando de la fast fashion con las consecuencias que tiene para el medio ambiente, y no encontrábamos ninguna solución que encajase realmente con lo que necesitábamos", nos contaban sus creadoras. Ellas trabajan directamente con las marcas y en su catálogo es posible encontrar una selección de más de sesenta firmas, con nombres internacionales como Jacquemus, Alexis, Rotate o DVF o nacionales como Encinar, Inuñez, Adolfo Domínguez o Elena Moore.

VER GALERÍA

Olibati nació con la necesidad de ofrecer alquiler de prendas de lujo. Diseños que han conquistado a celebrities e influencers como Eugenia Martínez de Irujo o María García de Jaime. "Pueden encontrar más de veinticinco marcas, desde alta costura con marcas como Alberta Ferretti, Philosophy Di Lorenzo Serafini, Saint Laurent, Zimmermann hasta marcas más nicho como Galcon, Valentina Karnoubi o Materiel entre otras", nos explican sus fundadoras.

Otra de las que no dudó en sumarse a esta corriente de moda sostenible y circular es This Is Ours, una iniciativa creada por la portuguesa Vanessa Alves que vio la luz en diciembre de 2020. Después de trabajar durante años en el sector de la moda y ser plenamente consciente de lo poco que nos ponemos todo lo que tenemos en el armario, quiso democratizar el mundo de la moda y hacerla un poco más sostenible. Entre sus opciones es posible encontrar diseños de firmas como Valentino y Saint Laurent pasando por Rocha, Rotate o Ganni. Todas con carácter y personalidad.

VER GALERÍA

- Alquiler de looks de invitada: claves y consejos para unirte al club de Amelia Windsor

Ellas alquilan

El pasado mes de diciembre los príncipes de Gales viajaron hasta Boston para asistir a la entrega de los premios Earthshot para la lucha contra el cambio climático, una cita en la que Kate Middleton escogió un espectacular vestido de gala verde, de escote Bardot, manga larga y corte a la cintura firmado por la casa Solace London. Pero lo más llamativo es que se trataba de un diseño que había alquilado a través de la plataforma HURR. Y es que cada vez es más frecuente que tanto royals como celebrities apuesten por diseños alquilados para sus looks de alfombra roja. No hace falta irse fuera de nuestras fronteras para encontrar ejemplos. Durante la pasada edición de los premios Feroz, que tuvieron lugar en Zaragoza a finales de enero, la influencer y empresaria Noemi Navarro y la modelo Camila Cisneron no dudaron en sumarse a esta tendencia eco que cada vez está más en auge.

Pero las celebs no son las únicas. Cada vez es más frecuente que mujeres de todo tipo se acerquen a esta nueva forma de consumo. Lo mejor es que, en general, no tienen un perfil muy definido. "Tenemos un abanico muy amplio, desde clientas adolescentes en busca de look para celebraciones de puestas de largo o graduaciones, pasando por clientas que asisten a eventos BBC (¡tanto hermanas o amigas de la novia como madrinas!) hasta mujeres con cualquier viaje, evento social o corporativos. El perfil es de una mujer práctica con interés en la moda, que quiere lucir algo actual y diferente para cada evento y no quiere acumular prendas que seguramente no vuelva a repetir", nos cuentan desde Borow.

VER GALERÍA

Algo con lo que coinciden desde Olibati. "Tenemos mujeres de entre 40 y 60 años que le gusta la moda, la sigue y valora los materiales de calidad que ya tiene el armario repleto de prendas increíbles y es consciente y respetuosa con el medio ambiente y no quiere incluir más prendas para darle muy poco uso, entonces las alquila. Nuestro grueso de clientes son chicas de entre 25-40 años, preocupadas por la moda y en busca de prendas de calidad, ellas también alquilan las prendas que les dan poco uso y compran aquellas que las usarán varias veces para complementar su fondo de armario", apuntan.

Lo que hay que tener en cuenta antes de alquilar

Hay dos dudas que pueden asaltar a una mujer que se acerque, por primera vez, al mundo del alquiler. La primera es si es posible realizar algún arreglo en la prenda que va a llevar. En general, la respuesta es afirmativa, eso sí, siempre que se trate de modificaciones que no dejen marca y se puedan deshacer fácilmente, como coger un bajo, cerrar un poco una abertura o reducir un escote demasiado pronunciado. En Borow, por ejemplo, nos explican que en sus diseños no es posible. "Con el fin de alargar la vida de cada prenda y mantenerla en el mejor estado posible, no hacemos ningún tipo de arreglo. Sin embargo, tenemos una gran selección de diseñadores y prendas con el fin de favorecer todo tipo de estilos y cuerpos. Además contamos con variedad de tallas en todos nuestros modelos".

VER GALERÍA

La otra gran pregunta es si es posible contar con algún tipo de asesoramiento. Y aquí sí que hay unanimidad. Todas las plataformas ofrecen a la clienta ayuda a la hora de elegir su look. En Borow, por ejemplo, cuentan con un servicio de atención al cliente tanto presencial como online en el que asisten a la clienta que necesita ayuda para acertar con el modelo o la talla; desde Olibati nos explican que, aunque todas las chicas asesoran y ayudan a las clientas, para mayor detalle o un asesoramiento más personalizado tienen en el equipo a una Personal Shopper y Asesora de Imagen; En This is Ours es la fundadora quien ofrece sus servicios de asesoramiento en su showroom; y desde La Más Mona nos explican que su equipo de estilistas está siempre disponible para resolver estas cuestiones.

VER GALERÍA

- Nuevas tendencias para ahorrar en tu look de invitada mientras ayudas al planeta