El furor por los vestidos de alquiler llega a la alfombra roja de los Premios Feroz

Anoche tuvo lugar en Zaragoza la entrega de los Premios Feroz, unos galardones que reconocen los mejores trabajos en cine y televisión en nuestro país. En la alfombra roja ,como es habitual en esta cita, vimos estilismos muy rompedores y cañeros, pero también reafirmamos el aumento de la concienciación por la sostenibilidad por parte de varias de las asistentes. La influencer y empresaria Noemi Navarro y la modelo Camila Cisneron se sumaron a una tendencia eco cada vez más en auge: el alquiler de vestidos. Las dos quisieron lucir impresionantes looks que tú también puedes tomar prestados durante varios días para acudir a cualquier boda, fiesta o evento especial que tengas.

Sostenibilidad y estilazo a partes iguales

Es un hecho, a todas nos hace ilusión estrenar 'modelito' para ir a nuestras ocasiones señaladas, pero cada vez lo vemos como algo más complicado, no solo por el dinero (ya que, evidentemente, cuando se nos juntan varias citas acaba saliendo por un pico), sino también por lo absolutamente absurdo que es comprar un look para usarlo una vez y dejarlo colgando en el armario. Por eso, cada vez es más habitual apostar por la moda circular, comprando y vendiendo de segunda mano pero también alquilando para poder llevar un diseño nuevo cada vez que quieras.

En España, plataformas omnicanal como Olibati facilitan el acceso a prendas pertenecientes a firmas de lujo que, posiblemente, de otra manera no podríamos llevar. Concretamente, esta empresa afirma estar creada con el objetivo de "poder disfrutar de marcas nico y de lujo de manera sostenible" mientras "frenamos el consumo inconsciente". A ella ha recurrido Noemi Navarro, quien admitió en sus redes haberse debatido entre varias elecciones pero acabó decantándose por un precioso vestido negro de rejilla y detalles plateados de la marca Philosophy di Lorenzo Serafini que se encuentra en alquiler desde 51 euros el fin de semana.

Vestidos de lujo a precio asequible

Otra de las asistentes a los Feroz que recurrió a esta plataforma fue la modelo Camila Cisneros, quien, asesorada por Ana Taboada, una de las fundadoras de Olibati, eligió un modelo de la misma casa italiana, del que se enamoró, tal y como nos explican, "por la calidad de los materiales y el diseño tan original del vestido". Se trata de un diseño midi de manga larga y cuello cerrado que agrega una original abertura frontal y está confeccionado en un tejido negro con detalles glitter. ¿Su precio? 84 por alquilarlo dos días. Lo acompañó de salones brillantes de tira en el empeine y un bolsito a juego de Karl Lagerfeld.

Una tendencia en auge entre las influencers

La alfombra roja de los Premios Feroz no es, ni de lejos, el único evento en el que hemos visto a celebrities e influencers con looks prestados, de hecho, es una práctica cada vez más habitual. El pasado abril, por ejemplo, Laura Escanes fue una de las invitadas al festival de series de Cannes, cita en la que sorprendió desmarcándose de los vestidos largos por los que apostaron la mayoría de invitadas. Ella innovó con un look de belleza poco habitual en ella y un dos piezas de la firma Giuseppe Di Morabito que alquiló en Borow.

Este dos piezas, compuesto por una original blazer corta decorada con flecos brillantes y unos pantalones negros de pinzas, sigue actualmente disponible a través de esta plataforma especializada en alquiler de looks de invitada. Tiene un precio de venta al público de 1.188 euros, pero puede ser tuyo durante cuatro días por 213 euros.

La realeza también alquila

Fuera de nuestas fronteras también sucumben al alquiler para acudir a citas importantes, y esta tendencia sostenible ha llegado incluso hasta la realeza. Lady Amelia Windsor ya ha dejado claro en varias ocasiones lo importante que es para ella lucir estilismos que impacten lo mínimo posible al planeta, y es más que habitual verla con looks prestados para asistir a eventos señalados. Recientemente, ha seguido sus pasos Kate Middleton, quien impactó el pasado diciembre con un espectacular vestido largo de escote Bardot en tono verde firmado por Solace London que alquiló a través de la plataforma HURR, dando una lección de sofisticación y ecología.