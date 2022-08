Del cuello cisne a las perlas: todas las tendencias nupciales vistas en los tres looks de Jennifer Lopez La actriz y cantante ha elegido tres diseños de minuciosa creación y ha confirmado algunas de las tendencias más poderosas de la temporada

El final feliz para Jennifer Lopez y Ben Affleck se ha hecho esperar pero por fin la pareja más seguida del último año ha celebrado su amor por todo lo alto. Pocas semanas después de darse el sí, quiero en una íntima y reducida boda en Las Vegas, la cantante y el actor han llevado a cabo una celebración más acorde a su estatus de estrellas. La mansión que el actor posee en Hampton Island, Georgia, ha sido el lugar escogido para esta gran día, donde no han faltado familiares y amigos. El secreto mejor guardado, el vestido de la novia, ha sido desvelado tanto en la web de la artista, On The JLo, como en las redes sociales del diseñador detrás de las tres increíbles creaciones lucidas por JLo, Ralph Lauren.

Jennifer Lopez se ha superado a sí misma y ha arrasado con tres looks nupciales a la altura, todos ellos con un valor que supera el millón de dólares. En estas tres elecciones es fácil identificar algunas de las tendencias que prometen definir los vestidos de novia de la nueva temporada. Si bien cada pieza se diferencia de la anterior, todas guardan un nexo en común y es que han sido concebidas para destacar la figura femenina, adaptando cada creación a cada uno de los momentos clave de la boda.

Primer vestido: cuello cisne y delicados volantes

Influencers como Lucía Bárcena y celebridades como Lily Collins (quien también se casó vestida de Ralph Lauren), son algunas de las novias que han pasado por el altar recientemente con un diseño de cuello cisne, la alternativa ideal al escote. Este detalle, delicado y favorecedor, se ha versionado en encaje, transparencias, con volantes... y aunque suele estar más vinculado a las bodas de invierno, Jennifer Lopez lo ha integrado en su look nupcial. En su caso, se trata de un diseño de cuello cisne rematado con volantes.

- Jennifer Lopez y Ben Affleck comienzan su luna de miel en el Lago Como, Italia

Sin embargo, el elemento protagonista de este primer look han sido los volantes de la zona de la falda. Desde la marca, explican el minucioso proceso llevado a cabo para lograr el resultado: "Más de 1.000 pañuelos cortados a mano y 500 metros de tela fueron cortados en forma de volantes y fijados a mano, creando una falda voluminosa y romántica". El detalle de los volantes se ha convertido en algo recurrente entre las novias amantes de las tendencias que buscan opciones sencillas pero no demasiado sobrias. Existen mulitud de maneras de incorporarlos en un estilismo nupcial, hay quien se decanta por incluirlos en la zona del pecho, en la falda para crear volumen o en el bajo con el fin de resaltar las curvas.

Segundo vestido: las perlas son para novias modernas

Para su segundo vestido, Jennifer Lopez ha confiado en una silueta con la que se siente especialmente cómoda, el corte sirena, uno de sus preferidos también en la alfombra roja. En este segundo diseño, Ralph Lauren ha demostrado su maestría al idear un increíble vestido de perlas formado por miles de hilos con perlas en cascada. "Un total de 30 artesanos trabajaron durante 700 horas para bordar el vestido con micropliegues de tul de seda, pequeños adornos de perlas y cristal de Swarovski", apuntan desde la firma. La tendencia de las perlas, normalmente limitada a pequeños detalles tanto en la joyería como en el propio vestido, adquiere una nueva dimensión en el vestuario de la cantante. Si bien siempre suelen estar vinculadas al estilo clásico, en el terreno nupcial las perlas se han convertido en los últimos tiempos en un elemento presente en looks poco convencionales. Por ejemplo, el pasado diciembre la influencer y periodista francesa Camille Charriere se casaba con un original vestido transparente y adornaba su melena con perlas. El éxito de la tendencia es tan llamativo que incluso ha llegado a las manicuras para novias, con diseños que adoran las chicas modernas.

Tercer vestido: el escote en la espalda más buscado

Otro de los vestidos lucidos por la actriz de Marry Me representa a la perfección el estilo JLo: sugerente, femenino y alejado de la sencillez. Esta opción mantiene el corte sirena favorito de la artista y añade además un vertiginoso escote cruzado en la espalda. El universo digital ha dejado pruebas sólidas que confirman el éxito de este tipo de creaciones. Las aberturas en la espalda son cada vez más demandadas entre las novias que buscan sorprender con este tipo de detalles sutiles pero poderosos. En la parte delantera, se reinventa el cuello halter con una abertura en forma de V. La pedrería, un adorno frecuente en la pasarela nupcial, es la protagonista absoluta. Se trata de pequeños cristales de Swarovski de diferentes formas y tonos de blanco.