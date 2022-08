Ocho formas de llevar el velo de novia con mucho estilo

La moda nupcial ha evolucionado en positivo hasta convertirse en un escenario con multitud de siluetas y estilos para las prometidas. A pesar de ese paso del tiempo, hay elementos del look nupcial que se mantienen en los estilismos más clásicos. El velo es uno de ellos, una pieza tradicional que compite con los tocados en protagonismo y espectacularidad. Es un accesorio que ofrece multitud de posibilidades y que no pasa de moda. "Se puede colocar de mil formas, tener texturas muy diferentes… no tiene que ser el tradicional de siempre. Pero llevar algo de tul creo que le da un aura especial a la novia. Creo que termina el vestido", nos contaba Rosa Clará. Y, siguiendo su consejo, hoy te descubrimos todas las opciones para colocarlo.

Sobre el moño

La opción más tradicional para colocar el velo es hacerlo sobre el moño. Este accesorio es, por sí mismo, un imprescindible para numerosas prometidas, por su significado especial y viste, aún más si cabe, cualquier estilismo para el gran día. Las novias más tradicionales estarán cantadas de situarlo encima del recogido, de manera que les permita ir veladas hasta el altar sin miedo a contratiempos.

Anudado

En L'Arca Barcelona dominan a la perfección el arte de colocar el velo. La firma cuenta con una amplia experiencia en materia de looks nupciales, especialmente cuando se trata de prendas y accesorios vintage. Por eso en su equipo hay grandes expertas en colocar estas piezas. Una de sus propuestas más originales es la del velo anudado, que se sitúa rodeando el moño o la coleta de la novia y haciendo un nudo, aunque también utilizan las románticas lazadas para ello.

En la espalda

Es una de las opciones más populares de la temporada. Desde cada hombro del diseño salen dos piezas de velo que alcanzan hasta el suelo y sorprenden por su espectacularidad. Esta propuesta, elegante y sofisticada, es ideal para acompañar looks sencillos y bohemios y una alternativa que puede ser parte de un vestido desmontable y que permite jugar con mayor despreocupación con el peinado.

Sobre un sombrero

Recurrir a un accesorio, como un tocado o un sombrero, para que sirva de soporte al velo permitirá, no solo retirarlo con facilidad, también añadir unas dosis de glamour al look de la novia. Estos accesorios son tendencia y cada vez triunfan más en la red las chicas con estilo que recurren a ellos en sus bodas. Recientemente, Teresa Andrés Gonzalvo y María de la Orden escogieron un sombrero en su gran día y causaron sensación. La primera lo hizo con su tercer look nupcial, para el que Betto García diseñó una pamela con capas de tul (que simulaba un velo) y la segunda, con un tocado con redecilla en su boda civil.

A modo de capa

Las capas viven su mejor momento en la historia de la moda nupcial. Espectaculares y prácticas, permiten a las novias contar con un segundo look en el convite o el baile simplemente retirándolas. Precisamente porque ocupan toda la espalda del look e incluso incluyen capucha, muchas se ven obligadas a prescindir de velo cuando la llevan y por eso entienden que la capa puede ser una versión diferente de velo y realizada con los mismos materiales empleados para el propio accesorio. Todo un acierto que fusiona tendencia y comodidad.

A los laterales

El accesorio es el mismo, pero al cambiar su disposición, cambia por completo el resultado. Un velo colocado a los laterales, abierto y sujeto por dos puntos, sorprenderá a los invitados y a los expertos por ser original y favorecedor. Una de las grandes ventajas de situarlo de esta forma, es que permite sacar todo el partido a un peinado bonito, desde una trenza tendencia hasta un recogido de bailarina.

Sobre la frente

Resulta casi imposible no recordar el look de novia de Laura Ponte. La modelo marcó una época y cambio los códigos estéticos con su boda en 2004. Su vestido, obra de Miguel Palacio, causó sensación por su inspiración años 20, muy poco vista en los enlaces de aquellos años. Pero el elemento que cautivó a sus seguidores y expertos fue una mantilla, que hacía las veces de velo, que colocó sobre la frente. Tras ella han sido muchas las novias virales que han caído rendidas ante esta forma de colocar el accesorio y han triunfado en la red.

En la coronilla

Si no te convence ninguna de las opciones anteriores, tal vez te convenga probar el velo en la coronilla. En esta zona, a medio camino entre situarlo en la frente o hacerlo sobre el moño, puede resultar más cómodo de colocar y de retirar, porque esta es más accesible. Eso sí, mejor que lo haga un profesional en la materia, ayudado siempre de los elementos adecuados, para evitar sorpresas.