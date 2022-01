Melisa, la novia del vestido sencillo y rompedor que inspira a las nuevas generaciones

Espectacular, radiante, divina o un simple “WOW” son algunos de los adjetivos y exclamaciones que ha recibido el vestido de novia de Melisa Drin en el universo digital. Desde que la firma Yolancris publicara un resumen de su bonita, íntima y majestuosa boda en Estambul, pocos se han podido resistir a compartir sus fotografías y comentar acerca de su look. Todo ello en diferentes lenguas, porque su estilismo ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en toda una inspiración para las nuevas generaciones. Cuando le preguntamos qué se siente al hacerse viral, nos responde muy agradecida: “¡estoy bastante sorprendida por haber generado tanto interés! Siempre quise una boda al aire libre única con familiares y amigos cercanos, una boda íntima, pero mágica; elegante, pero joven y divertida, que terminó siendo más de lo que había deseado”.

Su enlace estuvo marcado por sus propios gustos, algo que ambos miembros de la pareja consideraban imprescindible. “Desde el lugar, hasta el menú y los cócteles, desde el diseño de la mesa hasta las flores y la pista de baile, elegimos cada detalle con mimo y en base a lo que realmente nos gusta. Creo que cuando esos pequeños detalles se agrupan para crear tu propia historia mágica, ¡la alegría y la energía positiva se vuelven contagiosas!”, revela. Y ambos apostaron por el 11 de septiembre como la fecha en la que celebrar su amor junto a sus seres queridos: “no tiene una connotación muy positiva a nivel mundial debido al evento histórico catastrófico del 11 de septiembre de 2001. Pero a pesar de eso, ¡fue una fecha perfecta para nosotros! Nuestra boda tuvo lugar en Estambul, nuestra ciudad natal, que generalmente tiene un clima increíble durante septiembre, no muy cálido, no muy frío y con una temperatura perfecta para un jardín”.

Cosas del destino

A poco tiempo de que comience 2022 con otras perspectivas para el sector nupcial, su enlace es de esos que tuvieron que posponerse, pero allí, en el corazón de Turquía, en uno de sus meses más amables, encontraron un espacio especial en plena naturaleza, que el destino quiso que fuera el escenario de su ‘sí, quiero’. “La ambigüedad puede ser estresante y frustrante, pero mi consejo número uno para todas las futuras novias que están en este proceso y tienen dificultades para continuar sería: ‘disfrutad el proceso y recordad que todo sucede por una razón’. Si algo no sucede de la manera deseada, es porque hay una mejor opción en camino”.

Nuestra protagonista habla con conocimiento de causa, porque su historia parece explicarlo todo. “Antes de la pandemia, estaba luchando por encontrar un enclave para la boda que me hiciera sentir inspirada y especial. Pero una vez que se pospuso mi enlace, fue justo cuando la casa de la familia de mi marido, en el campo, estuvo lista y su construcción se completó. Fue una conjunción de circunstancias increíble con la que estábamos soñando y me hizo creer que mi boda definitivamente se pospuso por una razón”, relata.

El reto de organizar el gran día

La naturaleza rodeaba aquella casa y las vistas eran fantásticas. “No puedo olvidar la cálida luz dorada propia del mes de septiembre que presenciamos en nuestra ceremonia”, confiesa. A pesar de tener que hacer cambios y posponer su gran día hasta un año, Melisa recuerda todos los momentos con cariño y con la confianza de haber contado con un wedding planner. “Como cualquier novia ‘de la era pandémica’ estaría de acuerdo, organizar nuestra boda fue caótico y frustrante, ¡pero valió la pena todo el esfuerzo!”, reconoce.

Sencillez para un vestido viral

Echando la vista atrás, no solo acertó con la organización de un día inolvidable y con la bonita decoración minimalista (de flores blancas) que escogió para la ceremonia, también con su espectacular look de novia. El vestido sencillo, fluido, original, arriesgado y moderno que llevó en su boda no ha pasado desapercibido para los expertos, pero hasta que consiguió dar con él, Melisa no estaba muy convencida de lo que buscaba. “Quería un vestido que reflejara mi estilo, personalidad y silueta, pero fue difícil encontrar ese vestido de ensueño cuando me di cuenta de que los vestidos de novia de aspecto clásico no me quedaban bien. Quería un vestido que fuera fresco, elegante, pero que reflejara mi estilo único… En resumen, no sabía lo que quería, pero lo supe cuando lo vi, así es exactamente como comenzó mi historia con Yolancris”.

En la colección Touch 2021 de Yolancris encontró aquello que tanto deseaba, el modelo Briet de la firma, inspirado en los años 40 y realizado en un suave crepé, con un escote muy especial, varias aberturas, botones de cristal y la espalda descubierta. “Estaba en Londres y buscaba desesperadamente todas las opciones de vestidos en diferentes tiendas. Por casualidad, me encontré con el London Trunkshow de Yolancris y me gustó mucho el estilo de sus vestidos: minimalistas, atrevidos y elegantes, pero también diferentes. En el momento en que me puse el vestido, sentí que era el adecuado para mí. Definitivamente no es el típico vestido de novia que esperarías ver, pero eso incluso hizo que me gustara más aún. Me sentí inspirada, audaz y cómoda en él, fácilmente podía ser yo misma”, añade.

Accesorios de aires vintage

En aquel diseño tan sencillo vio también detalles exquisitos y aires retro que terminaron por conquistarla y la ayudaron a decidir sus accesorios y su look de belleza. “Elegí pocos accesorios, pero suficientes para que completaran y realzaran mi look. Tenía unos pendientes desplegables (que también tienen una historia y un significado muy especiales para mí) que eran elegantes, pero al mismo tiempo glamurosos. Mi elección de zapatos fue Jimmy Choo: me decanté por sus sandalias de punta abierta adornadas con perlas, que es un clásico nupcial, pero me pareció que combinaban perfectamente con mi vestido y también se adaptaban a la atmósfera de jardín de mi boda”, matiza Melisa.

La guinda del pastel la puso su recogido pulido, un peinado de bailarina muy cuidado y definido que aportaba luz al rostro y dejaba al descubierto un maquillaje nupcial muy natural y favorecedor. “Tenía un velo con un corte muy limpio, que fluía de mi elegante moño y, en general, creaba ese aspecto delicado y elegante”, recuerda. Fue así como, confiando en los detalles, terminó de dar forma a un look que inspirará a las prometidas de 2022, aquellas que apuestan por la sencillez con matices modernos y que, como indica Melisa, buscan ese vestido que verdaderamente refleje su propia personalidad.

