Maquillaje de novias: los mejores consejos si tienes la piel sensible o delicada Analizamos el paso a paso imprescindible de las pieles muy secas, las grasas, las reactivas y las que padecen rosácea

En el maquillaje nupcial apenas existen tendencias, las novias prefieren confiar en las fórmulas clásicas que funcionan, frente a riesgos innecesarios. La naturalidad es la máxima que siguen todas esas prometidas que han conseguido acertar con su look. No sentirse disfrazadas y no transformar su rostro en exceso son dos de los objetivos que las protagonistas buscan en los maquilladores, pero ¿qué sucede cuando la piel es muy delicada? El reto es aún mayor y se centra en evitar incorporar capas y capas de producto que sean contraproducentes. Los expertos del momento explican a ¡HOLA! Novias qué necesita cada tipo de ‘dermis’ en un día tan señalado como este, para un resultado digno del mejor de los eventos.

Pieles con rosácea

La primera recomendación de Yael Maquieira es también un mensaje que no se debe olvidar. “Todas las pieles deben de tener cuidado con los productos que se utilizan. Para mí, todas las pieles son sensibles. Es muy importante tener identificado el tipo de piel tenemos y saber qué productos son los adecuados. Esto puede parecer muy obvio pero en los cursos de automaquillaje que realizó y en las pruebas de novias, veo esto a diario: productos que no van nada bien a cada tipo de piel”, explica. Como ejemplo, es habitual que novias e invitadas recurran a cosméticos y maquillaje astringente cuando tienen la piel muy seca, algo totalmente dañino porque esa formulación está pensada para rostros más grasos.

La rosácea es un trastorno cutáneo, común y crónico que puede tratarse siguiendo las recomendaciones de dermatólogos. Produce rojeces, enrojecimiento y vasos sanguíneos visibles en el rostro, por lo que requiere del seguimiento de una rutina facial adecuada. “Es importante mantener la hidratación en este tipo de pieles para calmar las rojeces. También, utilizar productos específicos para pieles sensibles que sean hipoalergénicos”, apunta Yael. Además, para neutralizar esas marcas rojizas de la rosácea, aconseja emplear bases de maquillaje de fondo beige. No osbtante, mínimo ocho meses antes del gran día, puntualiza la maquilladora, es recomendable citarse con el dermatólogo o la clínica estética responsable y de confianza para definir los tratamientos adecuados. “Que nos paute una rutina ‘beauty’ para la boda que incluya rutina en casa y tratamientos en cabina”, defiende.

Pieles muy secas

Delicadas son también las pieles muy secas, rostros que tienden a sufrir con productos no específicos. Eugenio Lavado, más conocido como Eu Moda, lo tiene claro: “Ahí reside el sentido de la prueba de maquillaje antes de cualquier evento, pues sirve para descartar que algún producto cosmético haga reacción. Muy importante, como suelo decir, es utilizar productos que no incluyan alcohol ni perfumes”. Este tipo de pieles necesitan una mayor hidratación que las demás, por lo que el experto aconseja pensar en tratamientos en cabina cada seis meses.

“En lo referente a los productos de maquillaje, en estos casos se utilizan prebases iluminadoras y bases que contienen gran parte de agua. También, se deben utilizar coloretes en crema e iluminadores que aporten más jugosidad a la piel. Por último, fijamos el maquillaje con una bruma o fijador adecuado, que aporte hidratación”, describe Eu Moda. Sobre el día a día de estas prometidas, indica el experto que en su tocador no deben faltar un sérum, un buen producto de hidratación para el día y la noche, un exfoliante poco agresivo (que aplicarán una vez a la semana) y protección solar alta. Si hubiera que destacar una tendencia en este tipo de rostros: “utilizar sombras de ojos en crema, para dar luz al párpado; coloretes también en crema y líquidos e iluminadores, para conseguir mayor luminosidad”.

Pieles grasas

Los primeros pasos, dice Jessica Arques, son los que más valor tienen al maquillar pieles grasas. La durabilidad de los productos dependerá de la composición de los mismos, que debe ser apropiada para tratar este tipo de rostros: nada de texturas aceitosas, untuosas o densas, mejor confiar en los polvos. “Aunque una piel grasa suele pedir un efecto mate y sin brillos, algunas de mis clientas no quieren dejar de lado el ‘glow’, aunque busquen un acabado mate en las zonas más problemáticas. Por ello, recomiendo siempre utilizar una prebase seborreguladora que ayudará a controlar la actividad seborreica y permitirá que la posterior base se asiente mejor”, introduce.

Aunque como maquilladora adapta su rutina de limpiar, preparar e hidratar a estas pieles, Jessica reconoce que no se debe caer en matificar en exceso estos rostros, para evitar el temido maquillaje cuarteado. Los productos ‘oil free’, el retoque al cabo de las horas y un buen fijador serán los mejores aliados. “ Si hay mucha humedad o mucho calor tenemos que tener en cuenta que el maquillaje puede tender a brillar con el paso de las horas y para eso debemos retocar, la piel es nuestro mayor órgano y el maquillaje un mero complemento, tengámoslo en cuenta siempre”, comparte. La naturalidad también llega a las pieles con brillos, que buscan menos capas y un acabado luminoso.

Pieles reactivas y sensibles

Recuerda Eva Villamar que cada patología cutánea requiere de unos cuidados específicos para que, de esta forma, se pueda conseguir un maquillaje más duradero y favorecedor, especialmente con las pieles reactivas y sensibles. “Mi manera de maquillar nace desde el estudio y posterior conocimiento de la piel que tengo delante. Así que, para mí, lo primero es comprobar el grado de reactividad de esa piel, la necesidad de aporte acuoso y/o lipídico para recuperar, lo más rápido posible, un estado similar al de una piel con la función barrera estable”, cuenta. La preparación de la piel es, por tanto, un paso indispensable en todos los casos, que con los cutis de tipo delicado toma aún más valor.

Explica esta maquilladora que empieza cuanto antes con sus novias, para tratar de conseguir una rutina adecuada a cada una. “Es importante para mí trasladar el mensaje de que una piel bien cuidada, acompañada de una alimentación antiinflamatoria adecuada, siempre mejora. Por supuesto, el estrés juega un papel importante en el estado de las pieles reactivas, por eso es tan importante crear un frente de trabajo entre mis novias y yo; ellas en casa, yo en el estudio, para juntas conseguir resultados”, defiende.

Con estos rostros, la técnica es fundamental, pues cada zona dispone de unas necesidades específicas, por lo que no deberán hidratarse todas de la misma manera. En relación con el maquillaje perfecto para estas pieles, menos siempre es más, en consecuencia se debe huir de coberturas pesadas. “Las texturas en crema y líquidas tienen una mejor adaptación dado que no roban agua de la superficie cutánea y su adaptación a cualquier irregularidad de superficie es mucho mayor que el polvo, con lo que no acentuará posibles marcas o protuberancias”, aconseja. Y por eso recuerda un mensaje que lleva años transmitiéndose de generación en generación: “Estas pieles necesitan respirar”.