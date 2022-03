Carla Vega-Penichet, una novia innovadora con escote 'halter' y volantes

Después de meses y meses de preparación, por fin Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet se dieron el sí, quiero. La pareja, que un día antes celebraba su preboda rodeada de otros miembros de la jet set, los volvió a recibir, esta vez, a las puertas de la iglesia en Jerez de la Frontera. Entre los primeros en llegar, se encontraban algunas de las invitadas más elegantes, como Rosario Domecq, Marta Ortega, Amelia Millán... Justo después, el novio, Carlos Cortina, junto a su madre Myriam Lapique. Y, al cabo de los minutos, llegaba la novia con un original diseño hecho a medida con delicados detalles.

El vestido de la novia

Teniendo en cuenta que las españolas sienten predilección por los diseños nupciales sencillos pero con personalidad, valorando el estilo de Carla podíamos predecir que así sería el escogido para su gran día. Sin embargo, la elección de la abogada ha tenido un factor sorpresa gracias al vestido de la diseñadora madrileña Sole Alonso, una veterana en la creación de looks de novias de Alta Costura quien sabe muy bien mezclar la sencillez y la complejidad en varios sentidos. "Mis vestidos son siempre especiales porque se hacen para cada novia desde cero. Y en su elaboración y diseño participa la novia al cien por cien, lo hacemos juntas. Ella me cuenta sus gustos y preferencias y yo le preparo opciones que le voy enseñando en cada prueba", nos relataba Sole en una entrevista para ¡HOLA! Novias donde además descubrimos su admirable historia. Como Carla, las novias que acuden a su taller, son mujeres que creen en lo diferente, dan valor al saber hacer y no renuncian a crear un vestido de boda que refleje su verdadera esencia.

Tratándose de una boda de verano en Andalucía, la novia decidió otorgar el protagonismo al uno de los escotes que más estiliza y embellece los hombros. Todo un acierto cuando el diseño resulta ser un look sin mangas. Llevaba un semirecogido enrollado hacia atrás, raya central y un bonito velo de delicado tul sujeto al mismo con un broche regalo de su abuela. Así se podían apreciar también perfectamente los pendientes de Suarez, regalo de su pedida y hechos a medida a través del proceso de creación que desde la casa joyera denominan 'Sur Mesure'. Mismo proceso, por cierto, en el que también han confiado otras novias españolas como Eva González, Ana Boyer o Melissa Jiménez. En cuanto al maquillaje, Carla se decantó por la naturalidad: labios ligeramente marcados y una piel luminosa gracias en parte a su bonito bronceado.