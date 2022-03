La emotiva historia de Sole Alonso, la diseñadora que inspira a todas las novias

Soledad Alonso es diseñadora de Alta Costura. Por sus manos pasan cada año, desde hace casi dos décadas, vestidos de novias, madrinas e invitadas. Mujeres que confían en su delicadeza y en su buen gusto y que buscan sentirse únicas en un gran día. "Mis vestidos son siempre especiales porque se hacen para cada novia desde cero. Y en su elaboración y diseño participa la novia al 100%, lo hacemos juntas. Ella me cuenta sus gustos y preferencias y yo le preparo opciones que le voy enseñando en cada prueba". Soledad demuestra su cercanía cuando quiere que todos la llamen "Sole". Y cuando nunca deja de sonreir. Nos cuenta que se toma su tiempo para cada diseño. Las prisas no son buenas, menos en un proceso tan bonito como el de crear el secreto mejor guardado de toda novia. Como todo diseñador que confía en la dedicación y en el esfuerzo, sus creaciones son el resultado del saber hacer, pero en el caso de esta madre de tres hijos, hay un ingrediente esencial.

Su historia es una historia de mujeres fuertes, mujeres que inspiran; desde su madre a sus hermanas. Todas han influido en su actitud ante la vida y es precisamente ésta la que ha hecho que, Lierac, una firma cosmética que lleva 40 años de innovación al servicio de la belleza de las mujeres, haya querido convertirla en protagonista de su última campaña.

Sole como decimos es madre de tres hijos. El segundo, Jaime, es autista y un enamorado del dibujo. Junto a él ha creado el proyecto Algo de Jaime, un proyecto gracias al que plasman su arte en camisetas y objetos cotidianos. De este modo buscan encontrar para él un futuro en un entorno normalizado. Su inspiradora historia ha hecho que Lierac haya creado una edición limitada de su nuevo lanzamiento Supra Radiance Sérum decorada con dibujos de Jaime. Además, por cada unidad vendida donarán tres euros al proyecto Algo de Jaime.

"Nunca me he sentido inspiración, pero siempre he intentado ser coherente en todas las facetas de mi vida. Cuando fui madre, la educación de mis hijos me hizo aún mas consciente de esto. No puedes decirle a un niño que sea trabajador si tu te escaqueas de todos los trabajos todo el rato, ni puedes pedirle que sea generoso si no ve que tu lo eres, porque los hijos no hacen lo que les dices, si no lo que te ven hacer a ti. Para mí lo que hay que hacer para vivir tranquilo y feliz en esta vida es pensar poco en uno mismo y mucho en los demás", argumenta.

Tal vez por eso, cuando imagina los vestidos de sus novias, Sole no busca mostrarse en ellos, sino contar la historia de las mujeres que los llevan. "Ahora los novios hacen ellos mismos todo, preparan la fiesta de su vida. Por tanto, cada boda es como ellos sean y los vestidos son también así, como es cada novia". Eso sí, como todo creador, está en la búsqueda constante de la inspiración. Asegura que a ella le inspira todo: el arte, el cine, las tendencias de moda, la decoración y, aunque parezca sorprendente, incluso las noticias. Aunque, quienes más le inspira son las mujeres. Y no solo en su trabajo, también en su vida. "Las mujeres de mi vida, han sido primero mi madre, mis tías y mis primas mayores. Ellas han sido un ejemplo para mí, y eso quizás, ha hecho que no me haya rendido nunca y siempre haya tratado de buscar mi sitio en este mundillo".