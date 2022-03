Completa tu look de novia con la tiara que más encaja en tu estilo

Cuando el 22 de mayo de 2004 la Reina Letizia, entonces a punto de convertirse en princesa, irrumpió en la Catedral de la Almudena; todas las miradas estaban puestas en su look, pero también en una espectacular joya. Su memorable vestido de novia de Pertegaz no habría sido el mismo si no lo hubiera acompañado la Tiara Prusiana, una espectacular pieza inspirada en el arte helénico y de estilo impero, realizada en diamantes (uno de ellos en forma de lágrima central) y platino. Doña Letizia se sumaba así a la larga lista de princesas y aristócratas que habían incorporado a su estilismo una tiara para pronunciar el ‘sí, quiero’. Con los años, su ejemplo se volvió inspiración y muchas novias recuperaron de sus joyeros familiares esas creaciones olvidadas, mientras que otras apostaron por las versiones más modernas de este accesorio, diseñadas con materiales menos habituales para completar estilismos de diferentes estilos.

- Descubre la tiara o tocado de novia que más favorece a tu rostro con nuestra guía ilustrada

Ahora las tiaras de novia son un imprescindible para muchas prometidas que buscan añadir un toque más romántico a su look nupcial. Habituales en pasarelas, entre las novias virales y en el gran día de algunas celebrities, estas creaciones dan luz al rostro y pueden colocarse en la parte alta de la cabeza o a ras de la frente, en función a su diseño. Históricamente, estas piezas han estado ligadas a los vestidos de corte princesa y a las propuestas más clásicas, pero en los últimos años han encontrado un hueco también junto a novias de aires silvestres, modernos y vintage. Si la pregunta es con qué peinado imaginar este accesorio, la respuesta es que triunfan junto a recogidos sencillos, pero también al lado de trenzas, semirrecogidos e incluso algunas melenas onduladas. Descubrimos la magia de esta joya a través de su tipología.

Tiara joya

Propias de la realeza, de grandes sagas familiares, de las celebrities más románticas o de la aristocracia, las tiaras joya son auténticas obras de arte a las que pocas afortunadas tienen acceso. Realizadas en platino, oro, bronce y plata, se combinan con piedras preciosas como los diamantes, rubíes, esmeraldas o zafiros y, en otro tipo de diseños, con perlas, corales, camafeos y otros materiales exclusivos. Suelen ser el resultado de una herencia familiar, por lo que tienen un significado muy importante para las novias, que a menudo las utilizan para cumplir la popular tradición de llevar “algo viejo” en la boda. En ocasiones, una pulsera de similares características puede convertirse momentáneamente o de forma indefinida en una tiara, siempre que pase por las manos de un joyero.

- De Carolina de Mónaco a Carmen Ordoñez: los tocados de novia más icónicos

Tiara natural

La versión más sostenible y relajada en lo relativo a las tiaras de novia es un diseño natural. Aunque es similar a una corona, se distingue por su forma y la calidad de los materiales empleados, siempre con cuidado de no dañarlos, pues son extremadamente delicados. Con flores preservadas, ratán, mimbre o rafia se realizan estas creaciones que, a diferencia de otro tipo de tiaras, añaden una nota desenfadada al look. Consecuencia de la proliferación de looks de aires silvestres y relajados en las bodas de los últimos años, su uso se ha extendido. En ocasiones no se emplean en la ceremonia, sino que su uso se reserva al banquete, donde suele haber un ambiente más distendido.

- La boda en Sevilla de Sandra, la novia del vestido sencillo y la tiara de esmeraldas

Tiara de bisutería

Sentirse como una auténtica princesa en el gran día, sin contar con un alto presupuesto, es posible. Las tiaras de bisutería surgieron como respuesta a un mercado que demandaba diseños inspirados en las royals en su boda, pero que no podía acercarse a los presupuestos de estas. Con un cuidado diseño, en el sector es habitual encontrar opciones para todos los bolsillos, desde la alta bisutería a las propuestas low-cost. Son estos diseños los que verdaderamente triunfan en las redes sociales, junto a looks que visten novias anónimas. A pesar de ser las tiaras más demandadas, se contempla un servicio de creación a medida para dar forma desde cero a una propuesta exclusiva o adaptar alguna prediseñada, lo que permite jugar con colores y formas.

- Todas las tendencias en tocados de novia e invitada que llevarás en 2021

Tiara de porcelana

Por su parte, las amantes del minimalismo y los looks nórdicos encontrarán en esta versión su mejor complemento. Las tiaras de porcelana destacan por su blanco más impoluto y por ser uno de los accesorios más buscados por las novias de invierno. Diseñadas pensando en la sencillez, huyen de los excesos con formas que evocan a la naturaleza y las líneas curvas más limpias. Son rompedoras y modernas, por lo que suelen acompañar looks arriesgados: con largo midi, mangas abullonadas, capas originales o espaldas impresionantes.

- La boda de Ana en Córdoba con una tiara familiar y un vestido en homenaje a su madre

Tiara de orfebrería

El arte de la orfebrería, con la filigrana como gran bandera de la artesanía, no es habitual entre las novias, pero quienes apuestan por este tipo de piezas, respetan y entienden a la perfección su gran valor. Poco a poco estos diseños, con motivos florales o animales y realizados en diferentes metales o bañados en oro y plata, gustan más a las novias que quieren añadir un toque original y favorecedor a su estilismo. Un estilismo que suele ser de inspiración vintage o preciosista, repleto de detalles. La elaboración de estas creaciones es totalmente manual y requiere de tiempo, por lo que es habitual que se realicen bajo encargo previo y en pequeños talleres y firmas que cada vez ganan más visibilidad en nuestro país.

- Perlas de novia: todo lo que necesitas saber sobre la joya más atemporal