La magia de los vestidos desmontables: tres ideas, seis looks

Contaba Cristina, una de nuestras novias virales, que había elegido un vestido desmontable porque le ofrecía la posibilidad de transformar su look en distintos momentos de la boda. “Mi diseño era un vestido convertible, para llevar una gran cola en la iglesia, con unas mangas súper especiales de tela troquelada con volantes. Luego, para el baile, se transformaba en un vestido ajustado de tirantes, con un gran escote en la espalda…Un vestido de ensueño”, reconocía. Como ella, Paloma, Blanca, Sofía y Julia, recién casadas que nos contaron su historia, optaron por este tipo de estilismos transformables. Lo que empezó siendo una alternativa a realizar dos diseños para el gran día ha terminado por convertirse en un fenómeno al que cada vez se apuntan más mujeres.

Vestidos de novia cómodos

Este tipo de propuestas pueden hacerse a medida para la ocasión o adquirirse en web o tiendas físicas como una pieza de colección. Si bien las opciones que se encuentran en el mercado son de muchos y muy diferentes estilos, prevalecen la sencillez frente a la ostentosidad, la siluetas prácticas y cómodas y las prendas que pueden retirarse del look con facilidad. Desde diseños con capa a propuestas lenceras, desde faldas con volumen a vestidos mini y desde colas muy largas al largo tobillero más buscado, son las opciones más populares.

De vestido clásico a vestido midi

Una de las opciones a tener en cuenta para crear un vestido de novia desmontable y de tendencia, es decantarse por un diseño clásico, que se pueda transformar. La firma o diseñador de la propuesta debería partir de un look compuesto por dos o tres piezas: un cuerpo unido a una falda larga o al tobillo, unas mangas extraíbles y una cola ‘de quita y pon’. Este estilismo al que muchas novias recurren en la actualidad puede ser la llave para otro u otros vestidos más, perfectos para el convite o el baile nupcial. Para ello podría plantearse un giro de 180 grados y dejarlo en un sencillo y atemporal diseño de tirantes, vuelo y largo tobillero, con el que lucir unas sandalias o zapatos de salón de corte festivo.

De vestido romántico a lencero

Otra alternativa para quienes se planteen un diseño convertible, apto para enlaces religiosos o civiles, se compone de dos prendas. Por un lado, un vestido lencero, pieza versátil y una de las más aclamadas para celebraciones de tipo íntimo. Pensando en las ceremonias, durante la primera parte del enlace, este vestido podría llevar un abrigo, chaleco o capa que lo hiciera más romántico y también algo más cubierto. Más tarde, en el cóctel o banquete, la protagonista podría deshacerse de esta prenda y quedarse únicamente con su slip dress.

Salvando las distancias, esta fórmula recuerda a la que la influencer María Pombo escogió para su boda, aunque en su caso el diseño base no era de estilo satinado, sino mate y con un escote halter. Siguiendo los pasos de celebrities como Kate Moss y Carolyn Bessette, estas piezas de satén ganan cada vez más adeptos y estilizan la silueta a pesar de no ser excesivamente estrechas. Por estas y otras bondades, firmas como Sara Omatos Atelier, L’Arca Barcelona o Andrea Lalanza han incluido entre sus creaciones para esta temporada 2021 algunos looks convertibles realizados con materiales con efecto satén.

De vestido con silueta A a mini

Si a la novia no le convencen los vestidos nupciales de carácter atemporal y rasgos más tradicionales, hay otras posibilidades para seguir decantándose por una propuesta ‘dos en uno’. Con la llegada del buen tiempo y el auge de las celebraciones de aforo reducido, muchas mujeres, amantes de una estética algo más moderna, prefieren invertir en una pieza de largo mini que podrán reutilizar tras ese día especial. Junto a complementos de estilo casual y el maquillaje y peinado adecuados esta prenda puede ser la clave de un estilismo de oficina diferente o de una cena con amigas.

Eso es precisamente lo que promete el look que se ubica sobre estas líneas. Una apuesta arriesgada que sería difícil encontrar hoy en España, pero que tiene mucho sentido y es reflejo de esa moda nupcial renovada. Hablamos de un vestido silueta A o de corte princesa, con volumen en una amplia falda, un escote barco, asimétrico o Bardot y una posibilidad poco común: poder retirar del diseño inicial solo la falda y descubrir que debajo se encuentra otra de tamaño mini, ajustada y juvenil. Un look similar, con un cambio de la ceremonia al convite, fue el que la redactora e influencer Sofia Paramio llevó en su enlace. Una celebración que no pasó desapercibida, pues todavía se recuerda, en la que la prescriptora de estilo llevó un vestido con volante en el escote y falda, que contaba con un abertura central que, en un posterior cambio, se convertía en un 'minivestido' de aires italianos. Este y otro ejemplos demuestran que no son pocas las razones, ni las personalidades, que, vestidas de novia, se decantan por un diseño desmontable con el que, por suerte sorprenderán a novio e invitados por partida doble.