Románticos y ultra femeninos, los vestidos más bonitos los verás en ¡HOLA! Novias

Hay quien afirma que las bodas de invierno son las más bonitas, y parte de la razón recae en los vestidos de novia diseñados para las épocas más frías. Generalmente más elaborados que aquellos modelos de verano, los vestidos para novias invernales suelen ser muy especiales, sobre todo si nos centramos en las creaciones más románticas. Toques victorianos, capas de tul y detalles de piel son los ingredientes para el enlace perfecto cuando bajan las temperaturas, y en el nuevo número de ¡HOLA! Novias te mostramos nueve looks únicos para que, de verdad, tu boda de invierno sea espectacular.

- Minimalismo y toques victorianos: las claves del nuevo romanticismo que conquista a las novias

Capas de tul, siluetas abullonadas, mangas con volantes... Los vestidos de novia de invierno son sinónimo de femineidad y representan como ningún otro el estilo romántico. Por eso, casarse en esta época es la alternativa ideal si siempre has soñado con caminar hacia el altar convertida en princesa. Sin embargo, el look nupcial para los meses más fríos -que se completa con capas XL o abrigos de piel- no tiene por qué ser clásico, como puedes comprar en el precioso reportaje que encontrarás en ¡HOLA! Novias y que no solo te inspirará a la hora de elegir tu vestido, sino también tu peinado. ¿Por qué no elegir un recogido sencillo o una coleta con mechones sueltos enmarcando tu rostro si tu vestido es tan espectacular? Como en todo, el éxito está en el equilbrio, así que si optas por un diseño repleto de aplicaciones, bordados o volúmenes, no necesitarás que tu peinado o tu maquillaje sean muy complejos.

En ¡HOLA! Novias también encontrarás un calendario beauty en el que descubrirás todo lo necesario para saber cuándo empezar a prepararse, todos los consejos para conseguir una mirada de alto impacto... y mucha inspiración para invitadas, ya que Inés Domecq revela su decálogo para ser la invitada perfecta, 10 claves infalibles para triunfar en cualquier enlace. También encontramos en Beatrice Borromeo la mejor inspiración para llevar bien todo tipo de tocados, de diademas XXL a tocados con plumas. Además, Jorge Vázquez, director creativo de Pertegaz, nos descubre el dress code de la hermana de la novia, otra de las grandes protagonistas de la boda.