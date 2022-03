Los vestidos de novia más especiales si celebras tu boda en la ciudad

Aseguran los expertos que el lugar en el que se vaya a celebrar la boda condiciona el tipo de vestido que debe elegir la novia. No es lo mismo un enlace celebrado en la playa, en el que los diseños más informales son los preferidos, que un escenario mucho más clásico, como puede ser una catedral y un palacio para la fiesta. ¿Y qué pasa con los looks para bodas celebradas en la ciudad? En el nuevo número de ¡HOLA! Novias te desvelamos que los diseños sin grandes artificios, pero con un estilo muy casual suelen ser los más adecuados para este tipo de eventos, en los que no es necesaria una formalidad en exceso, pero tampoco conviene relajarse en extremo. Y proponemos diferentes estilismos con los que acertarás.

- El día que el mono se convirtió en el relevo de los vestidos de novia

En las páginas de la revista encontrarás prendas fáciles de llevar y ratificarás que los looks sencillos siguen siendo los grandes protagonistas de este tipo de enlaces. Eso sí, siempre incluyen detalles con los que hacerlos especiales y completamente diferentes al resto. Pero no todo son diseños más o menos clásicos. También hay opciones pensadas para las novias más atrevidas, entre las que triunfan los trajes de chaqueta, los vestidos cortos y los diseños con detalles de plumeti. Prendas que, además de adaptarse al entorno, buscan reflejar la personalidad de una novia moderna y con mucha personalidad. Además descubrirás que el velo, en la ciudad, no es imprescindible. Los tocados se convierten en la mejor opción para las que huyen de este elemento. De plumas, a modo de sombrero o estilo joya... te ayudarán a dar el toque perfecto a tu vestido. Y si buscas un segundo look para el gran día, los diseños con destellos son la mejor alternativa para deslumbrar a los invitados.

- Por qué el pantalón gusta cada vez más a las novias que se casan ahora

En ¡HOLA! Novias también encontrarás un calendario beauty en el que encontrarán todo lo necesario para saber cuándo empezar a prepararse, y todos los consejos para presumir de una mirada de alto impacto. Y mucha inspiración para invitadas. En este gran número Inés Domecq revela su decálogo para ser la invitada perfecta, 10 claves infalibles para triunfar en cualquier enlace. Encontramos en Beatrice Borromeo la mejor inspiración para llevar bien todo tipo de tocados, de diademas XXL a tocados con plumas. Además, Jorge Vázquez, director creativo de Pertegaz, nos descubre el dress code de la hermana de la novia, otra de las grandes protagonistas de la boda. En este número de otoño también encontrarás las tendencias nupciales más llamativas. Diseños llenos de magia que buscan embellecer a la mujer y hacer que se sienta cómoda el día de su enlace.

Producción y realización: BAD Creative Studio. Ayudante de producción: Isabel Sainz. Fotografía: Mónica Suárez de Tangil para BAD Creative Studio. Asistente de fotografía: Adrián Ríos. Peluquería y Maquillaje: Yurema Villa.