Las 'wedding planner' responden a las dudas más frecuentes sobre organización de bodas

Primero llega el compromiso, después la elección de una fecha y, en tercer lugar, la organización de la boda. Unos pasos más o menos comunes en todos los enlaces que culminan en el gran día. Pero antes suele haber varios meses en los que es necesario tomar todo tipo de decisiones: en qué lugar casarse, cómo adornar la iglesia, qué flores elegir, contratar a un grupo de música… Elecciones que muchas veces generan dudas a los novios. Para tratar de ayudar a todos los que están organizando su boda en estos momentos, hemos planteado a las expertas de Weddings With Love las preguntas que las lectoras y seguidoras de HOLA.com nos habéis hecho llegar a través de nuestros perfiles de redes sociales. Estas son sus respuestas.

¿Con cuánto tiempo de antelación debemos empezar a preparar una boda?

Lo ideal es un año o año y medio antes, según el tipo de boda que busques. Pero también nos han llegado clientes a 6 meses de la fecha y hasta con 2 meses de antelación. Siempre nos adaptamos a nuestros clientes y si ellos llaman a nuestra puerta, sea cuando sea, nos ponemos en marcha para que todo esté listo para la fecha que la pareja desean. Somos un equipo de 5 personas y nuestra project manager se encargará de planificar todo. Es cierto, que la tendencia ha cambiado con la llegada de la COVID, y desde junio estamos organizando bodas para 2022. Las parejas saben que muchos novios de 2020 se han pasado a 2021, que el próximo año esta lleno de bodas y directamente se han inclinado por elegir una fecha de 2022. Así que estamos organizando bodas a dos años e incluso dos años y medio vista.

¿Cuál debería ser el primer paso una vez elegida la fecha?

Contratar a tu wedding planner. Toda pareja necesita el apoyo de un profesional, y ahora más que nunca. El trabajo del wedding planner es un activo muy importante en una boda y con todo el cambio de fechas, las parejas han puesto en valor el tener a su lado el apoyo de un profesional que vele por sus intereses y que se encargue de absolutamente todo. Nos hemos convertido en un seguro de boda, jeje. Tras la contratación de tu wedding planner, la empresa en cuestión te marcará la planificación cronológica de tu boda. En nuestro caso, nos pondríamos manos a la obra para encontrar el espacio, el cáterin, diseñaríamos el estilismo de la boda, fotografía, video, música…

Consejo para novios que están preparando su boda ahora

Que no se dejen llevar por el pánico social. Parece que la COVID solo está en las bodas, y no es así. De hecho en las bodas hay una trazabilidad del 100% en caso de contagio. Las bodas son seguras y se están llevando a cabo todos los protocolos. Os recomendamos que disfrutéis de vuestra boda como siempre los han hecho las parejas y que sepáis adaptaros a la nueva normalidad. No os fustiguéis por no poder tener una boda como se celebraban en 2018 o 2019 porque la vida ha cambiado y debemos adaptarnos. Y sobre todo, que os queráis mucho y no perdáis el norte de la razón por la que habéis llegado aquí: AMOR con o sin barra libre.

¿Cuándo debemos mandar las invitaciones?

Esto dependerá de si tenéis invitados fuera de España y si deben planificar sus vacaciones para asistir a vuestra boda. Si es así os recomendamos un save the date previo, casi un año antes, en el que se anuncie la fecha y el lugar. Las invitaciones puedes entregarlas 6 meses antes de la boda.

¿Cuándo se debe hacer la prueba del menú?

Nosotras recomendamos hacer una degustación previa a la contratación y, más adelante, la prueba de menú. Puedes hacer la prueba de entre 9 y 6 meses antes de la boda. Dependerá un poco de vuestra disponibilidad y la del cáterin.

¿Qué regalar a los invitados?

Algo que recuerde el evento o que se use durante este. No somos de regalar cosas que se olvidan encima de la mesa, eso nos da pena porque supone un derroche de dinero en algo que no tiene utilidad alguna. Por ejemplo, en la boda de Lili & Arthur regalamos unos bajo platos preciosos pintados a mano por Graciela Amor al Plato. ¡Una maravilla! Y también los sorprendimos con una tómbola en la que se podía participar y llevarse: una pulsera a modo de festival, una gorra preciosa con las coordenadas de la boda o sudadera o camiseta. Todo discreto e ideal y los invitados podrían dar uso en su día a día y cuyas coordenadas recordarían que en Portugal lo pasamos de 10. Tenemos otros clientes que han regalado aceite de sus propios olivos. Otros que han optado por un kit gourmet para el desayuno del día siguiente… Siempre intentamos que sean regalos con uso y a poder ser ecológicos o sostenibles. Cuando son productos de alimentación siempre de producción local para ayudar a los comerciantes de la zona: mermeladas, mieles, vinos… Y es muy común que nuestras parejas den como obsequios semillas o macetas. Intentamos que nuestras bodas sean 100% sostenibles.

Imprescindibles de decoración.

Si haréis una ceremonia civil o simbólica tiene que estar superbonita y con una decoración floral impecable. Para nosotras el mayor imprescindible son las mesas del almuerzo o la cena. Esta decoración tiene que provocar el efecto wow en los invitados. Tras esto, pues que el seating plan sea ideal. También es un valor añadido tener un photocall y por decorar, hemos convertido hasta la cabina de un DJ en un jardín vertical… En bodas todo se puede pero la inversión en decoración la marcará tu presupuesto. Puede sonar raro, pero para Weddings With Love algo que no puede fallar es la parte gastronómica, y si después nos sobra presupuesto, pues decoramos la boda. Pero lo primero es lo primero: buena comida, bebida y una excelente música.

¿Qué debe llevarse la novia el día de la boda como kit de emergencia?

Unos zapatos muy cómodos por si se cambia, desodorante, perfume, un kit de maquillaje (que no falten antibrillos), tiritas para rozaduras y ampollas, si lleva medias debería tener siempre unas de repuesto, el cepillo de dientes. Nosotras somos muy de echar la casa a cuestas, y por llevarnos nos llevaríamos mogollón de cosas "por si acaso". ¡Nada puede arruinarnos la fiesta!

Opciones o ideas para la entrada de los novios al banquete.

Somos bastantes discretas y nuestras parejas suelen serlo también. Así que a veces pasamos sin más, y en otras ocasiones entran con una canción con mucho ritmo y se forma una fiesta en el salón, depende del tipo de invitados que tengas. Alguna que otra pareja se ha marcado una coreografía con sus amigos más cercanos.

¿Luna de miel ahora o esperar a que todo esto pase?

Nuestras parejas de 2021 ya han empezado a retomar sus viajes de nuevo. Muchas de nuestras parejas han pospuesto sus bodas al próximo año y continuamos con la planificación. La vida debe seguir, no podemos vivir en una incertidumbre total.

Diferentes opciones de fiesta en estos momentos.

Cada Comunidad Autónima tiene sus normas, pero por ejemplo, recomendaríamos:

Boda de mañana, ya que a partir de la 1:00 las bodas deben terminar.

Intentar que sean en exterior para que puedas llevar el máximo de invitados.

Una opción que nos encanta es hacer una boda intima con los más cercanos , 30 personas y a disfrutar de una gran comida y buena música.

, 30 personas y a disfrutar de una gran comida y buena música. La vida ha cambiado y la forma de casarse con ella. Nuestros padres y abuelos antes hacían un desayuno o un almuerzo, y poco más. Pero en estos años las bodas han evolucionado de una forma que parece no entenderse una boda sin barra libre, pero esto ha cambiado y debemos adaptarnos. Y no pasa nada porque el objetivo de esta celebración es que "dos personas se aman y quieren celebrarlo con sus seres queridos" y se puede celebrar con un gran almuerzo y un millón de risas.

Nos hemos casado por lo civil pero lo celebraremos en mayo, ¿cómo enfocar la ceremonia?

Te recomendamos hacer una ceremonia simbólica, oficiada por algún oficiante profesional o incluso por un familiar o amigo. Esa persona puede relatar vuestra historia y algunos amigos y/o familiares os podrían leer unas palabras. Por supuesto con música en directo. Será una ceremonia súperbonita y estamos seguras de que se os escaparán algunas lágrimas. Las parejas de 2020 habéis sufrido bastante y no os vais a creer cuando os veáis sentados en vuestra ceremonia.

Boda en abril de 2021… ¿es una locura?

Para nada. Es vuestra fecha y debéis seguir adelante. Esté como esté el mundo, os queréis. El primer semestre de 2020 el virus nos pilló de improvisto, pero ya no. Las mascarillas forman parte de nuestra vida y nos hemos acostumbrados. Así que todos estaremos más que acostumbrados a la nueva normalidad. ¡Disfrutad del camino y vivid los preparativos de forma intensa! ¡Será un bodón!

¿Es posible hacer un fotomatón en las bodas actuales?

¡Claro que sí! Recientemente hablamos con Risbox porque teníamos la misma duda y todo sigue exactamente igual, solo que se llevan a cabo las medidas de higiene de la nueva normalidad. Así que poneros bien guapos, y que tendréis las fotos más divertidas de vuestra boda sin cambio alguno.

¿Creéis que en mayo de 2021 habrá todavía restricciones?

No tenemos una bola de cristal, pero si las hay, las llevaremos a cabo y seguiremos celebrando bodas. No se puede parar el mundo por un cambio en el paradigma que teníamos de las bodas. Durante un tiempo las bodas serán diferentes y tenemos que aprender a disfrutar de las nuevas bodas, por supuesto, cumpliendo siempre con las medidas de seguridad e higiene.