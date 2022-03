Respondemos las preguntas más repetidas de las novias sobre bodas y 'nueva normalidad'

Son muchas las parejas que tienen previsto casarse en los próximos meses. Novios que, pese a la incertidumbre, no han querido aplazar su enlace y adoptan las medidas que ha traído la nueva normalidad para que su boda sea lo más segura posible. Sin embargo, con una situación cambiante y, a veces, confusa, hay dudas que les cuesta resolver. Hemos pedido a las seguidoras de HOLA Novias que, a través de las redes sociales, nos hagan llegar las preguntas que tienen en estos momentos. A continuación tratamos de despejar las cuestiones más repetidas de quienes están organizando su boda o ultimando algunos detalles.

¿Es posible casarse durante la nueva normalidad?

Sí, en esta nueva situación que estamos viviendo es posible seguir celebrando el amor, aunque tomando ciertas precauciones para que se trate de una boda segura. Estas medidas no han impedido que muchas parejas, como Natalia y Gonzalo, Marta y Víctor, Laura y Víctor e, incluso, royals como Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi, celebren su 'sí, quiero'.

¿Cuáles son las medidas que tengo que tomar para que mi enlace sea seguro?

De momento siguen las mismas que hasta hace unos meses. Es importante respetar la distancia de seguridad de un metro y medio, el uso de mascarillas es obligatorio. Y se suman otras nuevas como que ahora las mesas deben ser de 10 comensales en vez de 12 como hasta el momento, está permitido fumar en el exterior manteniendo la distancia de seguridad de dos metros y, a excepción de Andalucía, las bodas deben finalizar a la una de la madrugada.

¿Terminan las bodas a la una de la madrugada?

Sí. Esta es una de las nuevas medidas con las que se han encontrado muchas parejas que tenían su enlace programado para septiembre. "Durante estos días otro de los temas más comentados es el de que las bodas deben finalizar a la una. Esta restricción se aplica a todas las comunidades autónomas excepto Andalucía, comunidad en la que no se aplica a los eventos sociales como las bodas, los cuales pueden celebrarse hasta las seis de la mañana. Esta norma deja en la estacada a muchas parejas que tienen contratada su boda para celebrarla de noche y que ya no están a tiempo de cambiarla al día", explica Isaac Amselem, presidente de la Asociación de Profesionales de Bodas de España (APBE) y director de la agencia de comunicación Noquiero.es.

¿Por qué no hay información clara sobre la normativa aplicada en las bodas?

Porque no existe una normativa concreta para este sector. Tal como nos explican desde la APBE, todavía no cuentan como un sector independiente para el Gobierno de España, por lo que se rigen por la normativa que afecta a otras actividades, como el ocio nocturno. "No queremos que se nos meta en el mismo saco que otras actividades empresariales, porque cada sector tiene unas necesidades diferentes y sentimos que esta nueva normalidad está siendo algo arbitraria, suponiendo un gran impacto económico en las parejas que han realizado una fuerte inversión económica y emocional y que, a pocos días de su boda, por la nueva normativa, se ven obligados a anular o posponer. Solicitamos una norma más estable y que no cambie cada semana", explican en un comunicado.

¿Cuál es el aforo permitido en las bodas?

El aforo de las bodas, como muchas otras medidas, depende directamente de cada Comunidad Autónoma y de las restricciones concretas que aplique sobre su territorio. En Cataluña, por ejemplo, durante las próximas semanas, no se podrán celebrar reuniones sociales de más de 10 personas. En Murcia el aforo de las bodas pasa de 200 a 30 personas. En Andalucía las bodas podrán contar con 150 personas como máximo al aire libre y 100 en espacios cerrados. Si tienes wedding planner te aconsejamos que estés en comunicación constante con ella para que te informe de las últimas novedades. Si no es el caso, mantén una relación fluida con el espacio en el que celebres la boda.

Si ya tengo listas las invitaciones y he cambiado la fecha de la boda, ¿qué puedo hacer?

Este es uno de los problemas con los que se han encontrado más parejas pero, por suerte, tiene solución. Los expertos proponen recurrir a invitaciones digitales. "En los casos de parejas a los que ya les produje las invitaciones, al haberles diseñado y conocer la papelería de su boda, les estoy haciendo invitaciones online a juego con el resto de elementos (invitaciones físicas, minutas, meseros, marcasitios, etc.). En el caso de las parejas que acuden a mí por primera vez, trato de hacerles diseños online que sean coherentes y tengan elementos en común con las invitaciones ya enviadas. Es importante que los invitados al recibir estas invitaciones online sepan percibir el mismo nivel de cuidado para que entiendan que la ilusión por la boda no ha desaparecido, sino que es todavía mayor, y que esa boda será más especial porque se le esperará con más ganas que nunca. Y para eso esa invitación online tiene un papel fundamental", explicaba María Muñoz, fundadora de The Spaniel Studio.

¿Cómo decir a los invitados que, finalmente, no pueden ir al enlace por cuestiones de aforo?

Lo normal es que la mayoría de los invitados a los que se les comunique esta noticia, aunque se sientan apenados por no poder acompañar a los novios en un día tan importante, entiendan a la pareja. ¿Cómo comunicarles la decisión? Aunque es posible crear algún tipo de creatividad digital que poder enviarles, es preferible llamarlos por teléfono y explicarles la situación. Después se puede enviar esa creatividad a modo de agradecimiento por su comprensión.

¿Es normal que los invitados tengan miedo y fallen?

Sí. En condiciones normales, en una boda suelen fallar el 20% de los invitados pero, tal como nos explicaban Blanca y Almudena, las wedding planners de Bambarela, en estos momentos la cifra se eleva a un 40%. Los motivos son muchos y muy variados: desde personas que son consideradas de riesgo a quienes, por la zona en la que viven, tienen ciertas restricciones para moverse libremente. Las parejas deben ser comprensivas y tratar de entenderlos.

¿Cuál es la mejor fecha para nuestra boda?

Es la pregunta más repetida y, también, la más difícil de responder. Desde Bambarela nos contaban que ellas estaban proponiendo a las parejas elegir la segunda mitad de 2021 o 2022, pero es una decisión muy personal. Antes de decidir habría que preguntarse qué es imprescindible, para ellos, para celebrar la boda –que haya baile, que los invitados no lleven mascarilla, un aforo amplio, etc.–. Eso les ayudará a tomar una decisión.

Si mi vestido no se adapta a la nueva fecha, ¿qué hago?

¡No te preocupes! Las diseñadoras están adaptando los diseños a la nueva fecha. La diseñadora Laura Escribano asegura que los cambios suelen ser bastante sencillos. "Se cambia, se añade o se quita. Se cambia un tejido más liviano o más grueso dependiendo del cambio de fecha y lugar; se quita tejido en caso de trasladar la boda de invierno a verano y se añade en caso de pasar de verano a invierno". Después habría que prestar atención a los componentes del vestido, como las mangas, el escote o los puños. Dependiendo de la nueva fecha tal vez sea necesario cambiar ligeramente el escote o ampliar o recortar la manga. Aun así, si la novia no quiere hacer demasiados cambios, siempre existe la posibilidad de jugar con los tejidos o la superposición de prendas.

¿Puedo poner cóctel en mi boda?

Si, pero siempre tomando las medidas necesarias. Desde la finca La Centenaria 1779 aseguran que "la mayoría de caterings coinciden en que una buena opción para el aperitivo es que la comida de los bufés esté servida por camareros”. Con ellos coinciden las wedding planners de Bambarela, que añaden: "si hubiera algún puesto, debe estar atendido para que los invitados no tengan que tocar nada. Por ejemplo, el de jamón para nosotras, como buenas extremeñas, nunca puede faltar; lo ideal es utilizar platos más pequeños que los habituales para uso individual".

¿Qué alternativas hay a la barra libre y al baile?

Por suerte, que no haya baile no significa que no haya diversión. Marta Rivadulla y Celia Torres, wedding planners de El sofá amarillo, proponían a los novios "crear salones con sofás, butacas y mesas bajas y montar un lounge donde los invitados puedan disfrutar de una manera relajada y pudiendo hablar con el resto de invitados manteniendo las distancias de una manera más sencilla. Esta zona de lounge se puede aderezar con alguna actividad divertida, como cachimbas que están muy de moda (siempre ofreciendo boquillas individuales para cada invitado), o incluso algún tipo de juego con el que los invitados se puedan entretener mientras se toman una copa relajadamente. Contratar un buen espectáculo de fuegos artificiales, o alguna performance más especial como un mago o un monologuista, pueden ser ideas para transformar el baile en una fiesta diferente pero también divertida".