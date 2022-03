Las canciones que más (y mejor) suenan en las bodas según los DJs

El primer paso para organizar una boda es encontrar una fecha perfecta. Un día que guste a la pareja y en el que tanto la iglesia como la finca que hayan elegido para celebrar su enlace tengan disponibilidad. Después llega la elección del catering, el fotógrafo… y uno de los puntos más relevantes para muchos novios: la música. María José, una de nuestras novias virales, nos explicaba que para ella elegir las melodías que iba a sonar en su boda fue una labor muy importante. Algo que, en realidad, no sorprende. Los psicólogos explican que la música tiene el poder de afectarnos de muchas formas –puede incluso modificar nuestro estado de ánimo–, tanto es así que existe la llamada psicología de la música, una rama de esta ciencia que se inició a principios del siglo XX y se encarga de analizar cómo afectan las distintas melodías al ser humano. ¿Algunas de sus conclusiones? Además de hacer aflorar sentimientos, también ayuda a crear recuerdos que se despertarán cuando escuchemos de nuevos esas canciones.

Los novios quieren que los invitados se lo pasen lo mejor posible en su boda, por eso buscan canciones llenas de vitalidad y fuerza para animarlos en la pista de baile. Pero también quieren emocionarlos. "Lo que tenemos muy claro es que no por tener más música (Dj, grupo, solista, etc.) vas a tener una boda más divertida. Cada música tiene su momento", nos explicaban Xite y Clara, DJs de Xite&Co., en una entrevista. Y aunque cada boda y cada pareja son un mundo totalmente distinto y muchas están llenas de sorpresas, lo cierto es que no suelen sonar el mismo tipo de canciones en la entrada de los novios a la iglesia que durante su llegada a la comida o la cena o en la apertura del baile.

Aun así muchas parejas no saben por dónde empezar y tienen alguna que otra complicación para ponerse de acuerdo. En ese caso los DJs recomiendan que presten atención a las sensaciones que quieran causar, y que se visualicen interactuando con esa melodía. Por ejemplo, en el caso de la entrada al convite, suelen recomendar que entren "con una canción que sea muy animada, para ir calentado motores con los invitados. Siempre decimos que viendo la canción de entrada y la reacción que tienen los invitados puedes tener una idea bastante aproximada de lo que luego va a ser la fiesta", apuntaban Clara y Xite. Para facilitar un poco las decisiones de las parejas más indecisas, les hemos pedido a los expertos de Xite&Co. que nos den algunas ideas y nos recomienden esas canciones con las que los novios acertarán siempre.

Llegada de los novios

Es uno de los momentos más deseados de la boda, el principio de todo. Los nervios y las emociones están muy presentes. Los invitados quieren descubrir el secreto mejor guardado, el vestido de la novia, y ver la cara que pone él cuando la ve llegar. Minutos muy especiales en los que podrían sonar estas canciones:

Old Pine, de Ben Howard

Don't Think Twice, It's All Right, de Bob Dylan

Caliban's Dream, de Underworld

With Or Without You, de U2

River, de Emeli Sandé

Entrada de novios a la comida o cena

Los expertos tienen claro que este momento marca, en cierto modo, cómo será la fiesta posterior. Es la primera gran toma de contacto con los invitados y el arranque oficial de las celebraciones. ¿Lo mejor? Música animada y llena de ritmo.

Baila conmigo, Dayvi & Victor Cárdenas (feat. Kelly Ruiz)

Rhythm Of The Night, Fedde Le Grand (Original Mix)

Without You, Avicii, Sandro Cavazza

Don't Stop Me Now, Queen

Shed a Light, Robin Schulz

Peanut Butter Jelly, Galantis

Feel So Close, Calvin Harris

Highway To Hell, ACDC

Sweet Child O'mine, Guns N' Roses

Feel This Moment, Pitbull (Ft. Christina Aguilera)

Entrega de ramos o regalos

Hay novios que todavía eligen cortar la tarta y otros que aprovechan el intermedio que se suele producir entre el último plato y el postre para entregar a algunos invitados un regalo especial o, incluso, para entregar el ramo. Un momento emotivo, pero también muy divertido en el que podrían funcionar genial estas canciones:

Love Is in the Air, John Paul Young

Volví a nacer, Carlos Vives Ft. J. Alvarez (Official Remix)

A Sky Full Of Stars, Coldplay

El anillo, Jennifer Lopez

Baile nupcial

Es uno de los momentos más esperados de la noche y el que inaugura, de forma oficial, la fiesta. Aunque antes lo tradicional era elegir un vals para abrir el baile, cada vez es más frecuente que los novios elijan baladas. Canciones que, en muchas ocasiones, tienen un significado especial para los novios. ¿Algunas de las más solicitadas?

What a wonderful world, L. Amstron

Vals de Sonrisas y lágrimas

Something Stupid, Frank y Nancy Sinatra

The second Waltz

Can't Help Falling In Love, Elvis Presley

Perfect, Ed Sheeran

Thats amore, Dean Martin