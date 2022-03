La música perfecta para cada boda recomendada por DJs expertos

Lo primero en lo que piensan los novios cuando van a organizar su boda es en el lugar en el que celebrarán el evento. Aunque hay opciones para todos los gustos, las fincas suelen ser la preferida para la mayoría de las parejas y, si además tienen vistas al mar, mucho mejor. El catering, las invitaciones, los fotógrafos, la decoración de las mesas, detalles para los invitados… La lista se alarga tanto que los expertos recomiendan seguir un calendario para no olvidar nada y evitar agobios. Pero si hay un tema que suele preocupar a los novios es el de la música. ¿Mejor un DJ o música en directo? ¿Es bueno que haya canciones durante todo el tiempo o es mejor hacer algunos descansos? ¿Cómo elegir la música del baile? ¿Existe alguna clave para que la fiesta sea todo un éxito?

"La música en una boda, si lo pensamos bien, está presente a lo largo de todo el día. A veces como elemento principal y a veces como hilo conductor o en un segundo plano. En la ceremonia, en el coctel, en la cena y, por supuesto, en el baile. Lo que nosotros tratamos de explicar a nuestros amigos y clientes es cómo enfocarla, y después de muchos años de experiencia, en qué momentos darle más o menos protagonismo", nos explican desde Hey Mickey!, una de las empresas se DJs y servicios de audiovisuales con más solera de nuestro país y encargada de animar la boda de María Pombo y Pablo Castellano. Algo con lo que coinciden Xite y Clara, DJs de Xite&Co. "Lo que tenemos muy claro es que no por tener más música (Dj, grupo, solista, etc.) vas a tener una boda más divertida. Cada música tiene su momento. Lo que siempre recomendamos es que haya música en el cóctel, ya que, al ser el principio de la fiesta, ayuda a crear un ambiente propicio para que los invitados empiecen a conectar con la música, también nos sirve para romper el hielo".

Aunque ambas empresas coinciden en que la selección de música dependerá de cada tipo de boda, de los gustos de los novios, la edad media de los invitados y los recursos técnicos del lugar en el que tenga lugar la celebración, sí recomiendan seleccionar bien lo que suene en cada momento. "Nos gusta mucho la idea de meter música en directo en el coctel de bienvenida. Por ejemplo, una boda de día en verano encaja perfectamente con un grupo de música cubana mientras llegan los invitados. Y en una boda de noche, puede que un grupo de jazz le dé el toque perfecto a este momento. Durante la cena sí que es bueno que haya música de fondo para crear un ambiente más acogedor o divertido, pero tenemos que tener en cuenta que, si llevamos una actuación en directo, los invitados no estarán con la atención puesta en la actuación porque están cenando, así que no es muy recomendable", apuntan desde Hey Mickey!

Música para los momentos más especiales de la boda

Cada vez es más frecuente que los novios elijan una canción con un significado especial para ellos cuando entran al lugar de celebración o que la novia entregue el ramo al ritmo de una melodía que emocione. Aunque cada boda es un mundo y suele haber de todo. "A veces no hay acuerdo casi ni entre los novios. Hay parejas que quieren pasar más desapercibidas y quieren una canción más emotiva y tranquila; por el contrario, hay novios que quieren entrar por todo lo alto y poner un temazo ya sea actual o un clásico. Solemos recomendarles que entren a la celebración con una canción que sea muy animada, para ir calentado motores con los invitados. Siempre decimos que viendo la canción de entrada y la reacción que tienen los invitados puedes tener una idea bastante aproximada de lo que luego va a ser la fiesta", nos cuentan Clara y Xite.

Pero, ¿qué pasa con la apertura del baile? "¡Hay de todo! El año pasado hicimos casi 200 bodas por lo que como podéis imaginar la variedad musical fue bastante notable. Nos han pedido literalmente cualquier cosa, aunque nosotros siempre ofrecemos a través de nuestros equipos, una serie de guías para ubicar a las parejas en todo el proceso de la celebración. El vals clásico todavía perdura, pero poco a poco se va sustituyendo por canciones más actuales canciones con una carga personal y sentimental importante para la pareja", cuentan los expertos de Hey Mickey! Y aseguran que a lo largo de los años, las canciones más repetidas en España para abrir el baile son Perfect, de Ed Sheeran; Jazz Suite N. 2, de Shostakovich; Under my skin, de Frank Sinatra y Better together, de Jack Johnson.

Canciones para que la fiesta no pare

Después de la apertura del baile queda oficialmente instaurada la fiesta, para muchos invitados uno de los momentos más esperados de la celebración. Pero conseguir que los asistentes bailen hasta el amanecer no es tan fácil como parece. En una boda suele haber edades muy variadas y personas con gustos totalmente opuestos. Por eso una buena selección musical, que mezcle temas de diferentes épocas y estilos, es lo más acertado. "Hay que equilibrar las sesiones con todos los estilos, darles un ritmo, tener una buena lectura de la pista para adaptarse a todos los públicos y creo que este aspecto, también nos ha ayudado a ser únicos. La música del baile está compuesta por muchos momentos, pensad que puede durar entre 4 y 8 horas, y hay que saber manejar los tiempos para hacer disfrutar a todos los públicos durante toda la fiesta", nos comentan desde Hey Mickey! Además, eso de descargar una lista con los últimos hits nunca suele funcionar. "La música que te ha funcionado en una boda no lo hace en otra. No existe la fórmula perfecta. Eso es lo que hace que tocar en una boda sea tan divertido. Nunca sabes lo que te vas a encontrar y tienes que analizar muy bien al público que tienes enfrente para poner la música más adecuada en cada momento. Nos encanta darle al público lo que no sabía que quería, sorprenderle para hacer que cada evento sea diferente".

Y, por supuesto, aceptar las peticiones de los invitados. Algo que suele dar lugar a anécdotas de lo más divertidas porque, lo que es normal para unos, puede resultar un poco raro para el resto. Clara y Xite aseguran que a ellos les daría incluso para escribir un libro con la cantidad de veces que les han solicitado temas que no son, ni mucho menos, los que uno esperaría escuchar en el baile de una boda. Desde Hey Mickey! recuerdan divertidos sus peticiones más chocantes. "Nos han pedido desde la sintonía del programa de Félix Rodríguez de la Fuente hasta una jota segoviana, pasando también por la canción de Juego de Tronos". Elecciones con las que queda patente que, definitivamente, cada celebración es única.