Con pedrería y de inspiración 'art déco': todos los detalles del vestido de novia de Mery Perelló

Y llegó el gran día. Mery Perelló y Rafael Nadal se han dado el 'sí, quiero' tras un largo noviazgo de 14 años. Y lo han hecho en Sa Fortalesa, el impresionante castillo del siglo XVII situado en la localidad mallorquina de Pollença –tal como desvelaba ¡HOLA! a mediados de agosto–, en una ceremonia a la que han acudido cerca de 350 familiares y amigos de la pareja. Aunque pocos son los detalles que han trascendido hasta el momento, sí hemos podido ver el vestido de la novia, un diseño que, según se confirmó en las semanas previas a la boda, ha sido ideado por Rosa Clará. La propia modista ha expresado su alegría por ser la encargada de confeccionar el vestido de la novia: "Me siento muy afortunada de haber conocido a Mery y diseñar el vestido de novia que ella siempre soñó. Formar parte de este momento me emociona y me produce cierto vértigo, es una gran responsabilidad en una boda de tanta repercusión internacional", ha explicado. Descubre la entrevista al completo en el siguiente vídeo.

Tal y como explican desde la marca, Mery Perelló ha lucido un diseño de alta costura de líneas puras y delicadas. El cuerpo, de escote caja y manga larga, está realizado en encaje francés, inspirado en el movimiento artístico Art Déco, compuesto por motivos gráficos y florales. Está bordado a mano, con micropedrería incrustada en el dibujo. La falda, de línea evasé, confeccionada en crepe de seda natural, incorpora una ligera sobrecola extraíble. Completa su look nupcial con un sutil velo de tul en seda natural.

Además, en una entrevista concedida a HOLA.com la diseñadora aconsejaba a las novias que huyeran de los excesos. Una recomendación que podría haber convencido a Mery para elegir a la catalana como la diseñadora perfecta para vestirla en su gran día. Y es que la ya esposa de Nadal se caracteriza por tener un estilo discreto. En sus apariciones públicas siempre la hemos visto con prendas de corte básicos –como pantalones rectos, blusas o camisas– y estampados clásicos, por eso hubiera resultado muy llamativo que, para un día tan importante, hubiera optado por un diseño de pantalón. Mery parece haber seguido una de las máximas de los diseñadores nupciales: buscar un diseño que represente el estilo y la personalidad de cada novia, con el que no se sienta disfrazada.

Las creaciones de Rosa Clará juegan con las siluetas para embellecer las formas femeninas y añaden normalmente detalles como encajes, pedrería, brocados o semitransparencias para distanciarse de las propuestas más sobrias. Conjugando la filosofía de la marca y el estilo relajado de Mery Perelló el resultado es un vestido de novia muy personal, con líneas depuradas y elementos ornamentales discretos pero perfectos para dotar de un aire especial a la pieza.

También se ha dado a conocer que tras la ceremonia Mery llevará un segundo vestido de alta costura de la misma marca nupcial, "glamuroso y moderno", tal y como lo describen desde la firma. Además, Ana María Parera, madre de Rafael Nadal, María Pascual, madre de Mery Perelló y Maribel Nadal, hermana del tenista, han llevado diferentes diseños de invitada de Rosa Clará Cocktail.