Mery Perelló, una novia discreta y romántica: así imaginamos su vestido

Faltan apenas unas horas para que Mery Perelló y Rafa Nadal se conviertan en marido y mujer. Del enlace, que se celebrará en la localidad mallorquina de Pollença –tal como desvelaba ¡HOLA! a mediados de agosto–, apenas se conocen detalles. Tampoco se sabe mucho del vestido de la novia, uno de los secretos mejor guardados de cada boda. Sí ha trascendido, sin embargo, el nombre de la diseñadora. Finalmente, no será la modista Rosa Esteva, creadora de Cortana, la encargada de imaginar el look nupcial, sino Rosa Clará. Algo que, en realidad, no sorprende. El estilo minimalista de la diseñadora catalana, sus cuidadas propuestas, elaboradas siempre al detalle, encajan con el estilo sencillo con el que Mery suele sorprender en su día a día. Por eso, tras revisar los looks que la creativa presentó en Valmont Barcelona Bridal Fashion Week, imaginamos qué opciones podría incluir Mery en su vestido.

Basta analizar el armario de Mery para descubrir que buena parte de sus diseños respiran un mismo estilo. Por un lado, la novia de Rafa Nadal suele utilizar prendas con siluetas básicas; es decir, pantalones rectos, blusas, camisas y camisetas. Opciones con las que conseguir un look sobrio, pero favorecedor y acertado, es sencillo. Por otro, le gusta recurrir a estampados bastante clásicos como flores, rayas o lunares. Aunque aparentemente esto no tenga nada que ver con un look nupcial, sí nos da algunas claves sobre el tipo de silueta y estilo por el que podría optar. En principio descartaríamos los diseños demasiado ajustados, con escotes muy llamativos y transparencias. Mery podría decantarse más bien por vestidos con falda de silueta 'A' y escotes tipo barco, redondeados o en 'V' –sin alargar estos últimos hasta el extremo–. Opciones bastante clásicas, pero con un toque renovado.

En su colección de Alta Costura 2020, la diseñadora Rosa Clará propone varios vestidos que encajan con Mery. Quedarían descartas las opciones de pantalón fluido que la catalana imaginó para sus novias más atrevidas. También los monos, una prenda que poco a poco se cuela en el mundo nupcial. Pero sí sería posible que se decantara por los diseños de faldas fluidas y llenas de movimiento, confeccionadas en tejidos como el georgette, el crepé o las combinaciones de tul que son especialmente cómodos y dan un aspecto liviano a la creación. Dada la época del año en la que se celebra el enlace nos atreveríamos a decir que, igual que ya hizo Sandra Gago, la novia podría optar por un diseño con mangas. Eso sí, bien podría tratarse de una opción más ajustada o de unas de las maravillosas mangas ablusadas que la diseñadora catalana incorporó en alguna de sus propuestas.

Un elemento que sí sería posible que incorporara Mery para su 'sí, quiero' es el velo. Aunque son muchas las novias que, en los últimos años, lo han sustituido por un tocado, cada vez son más los diseñadores que buscan recuperar este accesorio. Reem Acra propuso infinidad de versiones en su última colección y otras firmas imaginan opciones totalmente renovadas. Pero fue Rosa Clará la que, en una entrevista concedida a HOLA.com, explicó por qué le parecía importante lucirlo. "A mí los velos me gustan mucho. Se pueden colocar de mil formas, tener texturas muy diferentes… no tienen que ser los tradicionales de siempre. Pero llevar algo de tul le da un aura especial a la novia. Creo que termina el vestido", explicaba. Por eso, al ser ella la encargada de confeccionar el look nupcial de Mery, es posible que le haya aconsejado completar su estilismo con un bonito velo, aunque prescinda de él durante la celebración.