Adiós disfraces, así es el perfecto look parisino para una despedida de soltera

Las novias más conocidas del panorama internacional siempre son una buena opción en las que fijarse de cara a los preparativos de una boda. Si hablamos de organizar una despedida de soltera, podemos recordar a Priyanka Chopra y la elección de un vestido blanco de esencia nupcial para celebrar sus últimos días de soltería junto a sus amigas. También podemos hablar de batas personalizadas, de bañadores a rayas como los que llevaron las amigas de María Pombo o de diseños serigrafiados con las palabras Bride Squad del que se han hecho eco celebrities de la talla de Lea Michele en su despedida hawaiana. Por otro lado, Rocky Barnes sentó precedentes al llevar tres looks pre-boda y un básico con sorpresa: un short vaquero con sobrefalda de tul que ahora se convierte en la tendencia del momento por las calles de París.

Esta vez fue la capital del Sena el escenario para dar una segunda vida al accesorio de las novias más románticas, y el llamativo estilismo de la modelo francesa Gabrielle Caunesil nos sirvió de inspiración. Aunque pudiera parecer que era la protagonista de una despedida de soltera (sobre todo teniendo como antecedente el caso de Rocky Barnes), se trató de un look de invitada utilizó para asistir al desfile de Unravel Project, la firma a la que pertenece su llamativa falda. De hecho, está felizmente casada desde enero de 2018 con Ricardo Pozzoli, ex-novio de Chiara Ferragni con quien comenzó a construir el imperio The Blonde Salad.

Look de inspiración: Boina de pailletes, de Eugenia Kim (200 euros); Camiseta con bordado 'Bisou', de Balzac París (50 euros); Minifalda vaquera con sobrefalda de tul, de Unravel Project (595 euros); Bandolera-riñonera Serpenti, de Bvlgari (1.550 euros); Mules animal print con tira de PVC, de Zara (25,95 euros).

Unravel Project es la apuesta de Ben Taverniti y su pareja, la maquilladora Joyce Bonelli, cuyas colecciones mezclan en un equilibrio perfecto lo deportivo y lo sofisticado, el grunge y la Alta Costura. De este mix de corrientes nacen unas propuestas inspiradas en la costa oesta californiana con influencias de París y Milán. Un combo que han sabido extrapolarlo a sus prendas estrella de la colección de primavera-verano 2019: unas minifaldas vaqueras con sobrefaldas de tul incorporado que están disponibles en varios colores. Tienen un precio de 595 euros y se pueden encontrar en sus tiendas y en plataformas multimarca como Farfetch. Gabrielle apuesta por el blanco nupcial y lo mezcla con detalles de allure francés como una boina negra y una camiseta básica impresa con la palabra Bisous ('besos' en francés). Completa su look con unos salones animal print con PVC firmados por MyChalom y una bandolera cruzada de Bvlgari.

Como decíamos, aparte de los dos looks nupciales de Pronovias que llevó Rocky Barnes, también fuimos testigos de estilismos previos a su boda y tras ella, además de tres cambios de look en su despedida de soltera dignos de mención. Entre ellos, destacaba una sobrefalda de tul verde menta con volantes hechos a mano que se colocaba con un arnés sobre un look de lo más básico: un short vaquero y una camiseta básica. La idea de este diseño es obra de We Are HAH, una firma de lencería con sede en Los Ángeles que, tras el éxito de este look, pone a la venta esta sobrefalda de tul bajo pedido y a un precio aproximado de unos 440 euros, ya que son piezas elaboradas de forma artesanal y no están disponibles dentro de su colección actual.