La idílica despedida de soltera de Lea Michele en Hawái

Su papel de Rachel Berry en la serie Glee le lanzó a la fama y, desde entonces, su carrera dentro del séptimo arte es imparable. El pasado mes de abril, Lea Michele anunció su compromiso con el empresario y presidente de AYR, Zandy Reich, a través de Instagram, plataforma que también ha utilizado para compartir con sus 5 millones y medio de seguidores la idílica despedida de soltera que le han organizado sus amigas, entre las que se encuentra su compañera de profesión, Emma Watson. Para ello, han cogido un avión rumbo a Hawái, donde han disfrutado de unos días de sol y playa que marcan la cuenta atrás definitiva para ver a la intérprete vestida de blanco.

A nadie extraña hoy en día ver a grupos de amigas celebrando una despedida de soltera en alta mar, ataviadas con bañadores estampados con las palabras Bride Squad ('el equipo de la novia') y es que, customizar cada detalle de la boda, incluso antes de que se celebre, se ha convertido en una práctica de lo más habitual. Esto es exactamente lo que ha sucedido en el caso de Lea y sus compañeras de viaje. Ellas, vestidas con un diseño de color negro y la protagonista en blanco nupcial, ambos con inscripciones en letras doradas. De este modo, combinaron sus trajes de baño con veraniegos shorts vaqueros, leggins, caftanes y divertidas diademas estampadas.

El grupo, compuesto por Stephanie Levinson, Jamie-Lynn Sigler, Joanna García Swisher, Jennifer Switch, Becca Tobin y Emma Roberts, se hospedó en un complejo de lujo llamado Ikena Lani, situado en la playa de Kalihiwai. Se trata de una imponente villa compuesta por seis dormitorios y cinco cuartos de baño, construida en madera bajo la influencia arquitectónica tradicional de Balí y Japón. Sus terrazas tienen vistas al océano y a la exuberante vegetación tropical de la isla. Además, cuenta con otras comodidades como una sauna, una piscina o una sala multimedia y su precio por noche oscila entre los 1.000 y los 2.500 euros. "¡El fin de semana de despedida de soltera más increíble con mis chicas en Hawai"!, escribió la actriz junto a una de las publicaciones donde posaban todas juntas con estilismos desenfadados y el mar como telón de fondo.

Es un hecho que la actriz vuelve a sonreir tras los duros momentos que vivió hace unos años debido a la trágica muerte de su de su último novio y compañero de reparto, el también actor Cory Monteith. Tras conocerse el informe oficial de la autopsia, en julio de 2013, revelaba que "murió de una intoxicación por mezcla de drogas, que incluía heroína y alcohol". No obstante, y a pesar del golpe, Michele ha encontrado en Zandy Reich una segunda oportunidad. La imagen del anuncio de su compromiso se viralizó rápidamente, llegando a generar más de un millón de 'me gustas' y más de 32.000 comentarios por parte de sus seguidores. En la fotografía que la actriz compartió en Instagram para comunicarlo, aparecía mostrando un anillo de corte radiante alargado de cuatro quilates que diseñó el propio Reich con la ayuda de Leor Yerushalmiy The Jewelers, una joyería de Las Vegas. La pareja lleva saliendo desde 2017 y comienza ahora su cuenta atrás de camino al altar.