Jennifer Lopez cuenta la historia de su look de alfombra roja más viral (y polémico) 24 años después

Mucho se ha contado sobre el primer lookazo viral de la historia de internet, aquel Versace estampado de profundísimo escote con el que Jennifer Lopez (quien todavía no era la multifacética estrella que es ahora) pisó la alfombra roja de los Premios Grammy en el año 2000. Ese instante propulsó la invención de Google Imágenes, puesto que el mencionado buscador no tenía capacidad para sustentar la cantidad de visitas que se estaban produciendo en tiempo real. Sin embargo, la cantante confesó recientemente que ese posado estuvo a punto de no ocurrir.

Jennifer Lopez cuenta la verdadera historia de su look más viral

Convertida en influencer gracias a su nueva serie de Youtube, titulada Moments of Fashion, la artista reveló que su look más mediático fue absolutamente improvisado. Y no solo eso, lo llevó en contra de los deseos de su estilista. “Me nominaron para un Grammy y en ese tiempo estaba grabando Planes de boda con Matthew McConaughey, y estaba en medio de la nada, (...) En eso, mi estilista (Andrea Lieberman) llegó y me dijo: ‘Mañana son los Grammy, no tengo tiempo para hacer pruebas’, y trajo 3 o 4 vestidos”.

Lieberman se decantaba por uno blanco, mientras que a Jennifer le había fascinado cómo quedaba el ya mítico diseño de estampado selvático. "Era un vestido que otras personas habían llevado", explicó; entre ellas, la propia Donatella Versace. Pero a la artista del Bronx no le importó.

Las reacciones de impacto entre el staff de la película acabaron por convencer a la estilista, aunque todavía tenían que resolver un último problema antes de pisar la alfombra roja: “La única preocupación era que mis boobs no se salieran en el escenario. Tenía un escote tan bajo que lo pegamos ahí con dos bandas de masking. Creo que eso fue lo que cautivó a la gente, pero nunca hubo riesgo de enseñar de más. Estaba tan pegada en ese vestido que no había opción de que ocurriera un accidente”.

El 'accidente' de vestuario que atrajo todas las miradas

Ella había acudido a la gala de la mano del rapero Sean Diddy Combs, quien entonces era su pareja, y habitualmente era él quien se llevaba las miradas de los cámaras, al ser uno de los músicos más influyentes del momento. Esa noche, todo cambió: "Cuando llegamos a la alfombra roja fue un frenesí. Los flashes aparecían con más efusión de lo normal y yo me preguntaba qué pasaba. Nos tuvimos que mover muy rápido porque iba tarde, como usualmente me pasa en las alfombras rojas. Tenía que ser la primera presentadora”.

Al subir al escenario, Jennifer sufrió un pequeño ‘accidente’, cuando el viento voló parte de la falda y dejó al descubierto (ante cientos de miles espectadores) sus tonificadas piernas. David Duchovny, actor de The X Files, estaba presentando el galardón con ella y, al ver lo que ocurría, dijo: “Es la primera vez en años que estoy seguro que nadie me está viendo”, provocando los aplausos y vitoreos del público.

La intérprete de El Anillo no ganó el gramófono dorado al que estaba nominada esa noche, pero sí pasó a la historia (de la moda) con el que, hasta el día de hoy, es el look de alfombra roja más viral. Tanto así que este cuenta incluso con página página propia en la Wikipedia.

Cuando Versace recuperó el vestido 20 años después

"Supongo que toda generación necesita su vestido icónico tipo el de Marilyn, y este es ese vestido para esa generación", relató Jlo en su canal de Youtube. Donatella Versace, consciente del impacto que su creación ha tenido en estas últimas dos décadas, decidió versionar el look para su colección Primavera/Verano 2020, y contó con la mismísima Jennifer Lopez para dar a conocer la noticia.

Demostrando que a sus 50 años está incluso mejor que en el 2000, la actual mujer de Ben Affleck desfiló por la pasarela de Milan Fashion Week. La nueva pieza está confeccionada en un tejido fluido casi idéntico, pero agrega detalles en relieve sobre los hombros, así como detalles de aberturas a ambos lados del abdomen.