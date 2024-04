El estilo de Vittoria de Saboya, la princesa 'influencer' y heredera de una dinastía tras la muerte de su abuelo Elegantes looks de invitada y rompedoras elecciones urbanitas: analizamos el armario de la nieta de Víctor Manuel de Saboya

En un mundo hipotético en el que en Italia todavía existiese la monarquía -que se abolió en 1946-, Vittoria de Saboya estaría a punto de ser la nueva reina de la actual república, la única mujer que habría ostentado este cargo. Y es que este 3 de febrero conocíamos la noticia del fallecimiento de Víctor Manuel de Saboya, hijo del último monarca italiano Humberto II. Conocido como 'el rey que nunca llegó a reinar', fue él quien abolió la ley Sálica, algo que sumado al deseo de abdicar que expresó su hijo Manuel Filiberto de Saboya, convierte a Vittoria en la próxima sucesora de un inexistente trono. Pero esta joven de 20 años parece restarle importancia a que el peso de una dinastía recaiga ahora sobre ella: convertida en influencer, la royal ha preferido enfocar su carrera hacia el mundo de la moda, alzándose como un nuevo icono de estilo.

Nació en Ginebra, se ha formado en Suiza, Montecarlo y Francia, y en la actualidad reside en Londres, donde estudia Ciencias Políticas e Historia del Arte. Y aunque desea abrir su propia galería, por el momento se gana la vida gracias a su trabajo como modelo bajo el paraguas de la agencia parisina Karin Models, la misma en la que trabaja Deva Cassel, hija de Monica Bellucci. Su padre Filiberto de Saboya ha expresado en alguna ocasión que "la moda es olo un paréntesis, no el futuro", pero lo cierto es que su hija no deja de cosechar éxitos en este campo: producciones editoriales, colaboraciones con firmas cosméticas o campañas para firmas como Dior, no faltan en su agenda.

Desde hace dos años la hemos visto acudir a la Semana de la Moda de París, dejándonos con elegantes estilismos de invitada a los que sabe dar su toque personal, refrescante, juvenil y con ese aire aristocrático que nunca falta. Confía a menudo en los tonos oscuros cuando se trata de asistir a eventos, pero tampoco tiene miedo a innovar con propuestas diferentes y a todo color.

La m oda, una pasión que comparte con su madre

Vittoria es hija de Clotilde Courau, una actriz francesa que en 2003 se casó en Roma con Manuel Filiberto. Y al igual que su primogénita, también ejerce de modelo ocasional. De hecho es frecuente verlas posar juntas, tanto en los desfiles como en fiestas, deslumbrando con rompedores conjuntos, como el que llevaron el pasado año a la presentación de Valentino: Courau con vestido largo de lentejuelas y Vittoria con un traje de americana, shorts y corbata junto a unas maxiplataformas.

Looks de 'street style' con un toque diferente

Cuando se trata de elecciones más relajadas para sus planes por la ciudad, el estilo de Vittoria recuerda en cierto modo al de princesas como Carlota Casiraghi: un minimalismo rebelde que no pasa desapercibido. En sus redes sociales la hemos visto combinar unos sencillos jeans con botas de tachuelas, apuntarse a accesorios tan complicados como la balaclava o llevar atrevidas tendencias que encandilan a la GenZ, como los pantalones de tiro ultrabajo. Aunque también hay espacio para looks más románticos, con detalles que lo hacen especiales como este con bailarinas metalizadas.

