Te presentamos a Deva Cassel, la modelo y actriz 'nepo baby' que triunfa en París y Milán

El fenómeno de las Nepo Babies que popularizaron meses atrás Hailey Bieber, Lila Moss y Kaia Gerber entre otras, vuelve a ocupar nuestras líneas por un nuevo y prometedor fichaje. Te presentamos a Deva Cassel, la hija de la reconocida modelo Monica Bellucci y el actor de Hollywood Vincent Cassel, que está triunfando a su paso por las principales capitales de la moda enfundada en carísimos estilismos y acudiendo a los desfiles más solicitados del panorama. Con tan solo 19 años recién cumplidos, ¡parece que está encontrando su espacio!

- Las princesas Maria Carolina y Chiara Borbón-Dos Sicilias sorprenden con su debut en la pasarela de París

Paris Fashion Week ha sido el lugar en el que los paparazzi la han captado paseándose por sus calles empedradas de camino a los exclusivos eventos a los que ha conseguido acceso no solo gracias a la influencia de su familia, también por méritos propios. A los 17 años, la legendaria casa joyera de Cartier la eligió como su embajadora más joven, y desde entonces ha ido añadiendo éxitos profesionales a su breve pero ya consolidada carrera que promete hacer historia, igual que hizo su madre décadas atrás. Creció a caballo entre París, Roma y Río de Janeiro, y ahora instalada en la ciudad de las luces se convierte en el foco de atención vaya a donde vaya por una especial explicación: sus impecables looks.

- El clon de Bella Hadid que nos ha hecho confundir quién estaba realmente sobre la pasarela

Desde total looks negros que dejan a la vista su tonificada figura, a propuestas elegantes con ese toque rompedor que tanto caracteriza a la Generación Z. ¡No hay ocasión que no nos enamore con su elección! ¿Por qué viste tan bien? Porque su madre es una auténtica experta, pero ella conoce muy de cerca lo que se cuece tras los bastidores ya que se ha aventurado al mundo del modelaje. Tal es su don y belleza genética (de lo más reconocible), que con su 1,78 metros ha desfilado para reconocidas maison como Jacquemus, Dolce & Gabanna, Coperni y Courrèges entre otras. Pero no es el único proyecto que Deva tiene entre manos esta temporada, ¡está probando suerte en la interpretación!

- Harper Beckham roba el protagonismo a su madre con un vestido lencero de 350 euros y zapatillas

Con más de un millón de seguidores en las redes sociales y tras haber protagonizado portadas internacionales, la pequeña Cassel está asegurándose un futuro de lo más interesante. Por ejemplo, ya la hemos podido ver actuando en la película The Beautiful Summer de Laura Luchetti, y muy pronto estará en la pequeña pantalla formando parte del casting de la serie histórica, El Gatopardo, un proyecto de Netflix que saldrá muy pronto a la luz y está basada en la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. ¿Se decantará por las pasarelas o el cine? ¿Ambas? ¡Seguiremos informando!