Vittoria de Saboya, la princesa 'influencer' de 19 años que es modelo y sueña con tener su propia galería de arte

El desfile de Alta costura que ha hecho Valentino en el castillo de Chantilly, a aproximadamente 50 kilómetros de París, ha sido un espectáculo que parecía estar sacado de un cuento. Con su propia princesa incluída. Entre los numerosos rostros conocidos que se han dado cita en esta joya de la arquitectura gala para conocer las nuevas propuestas de la maison se encontraba Vittoria de Saboya. Con 19 años, la hija de Filiberto de Saboya y Clotilde Courau, príncipes de Venecia, está considerada en Francia como una nueva musa que se abre paso en el mundo de la moda y la belleza. Estos importantes pasos profesionales llegan además en una etapa de novedades personales.

Este belleza de pelo rubio, ojos avellana y 1.73m de altura que forma parte de Karin models agency, la misma que gestiona la carrera de Monica Bellucci, es la pretendiente al trono de italia. Su padre, que es nieto de Humberto II, último rey del país, anunció a comienzos de junio que renuncia a los derechos dinásticos en favor de su primogénita, Vittoria Cristina Chiara Adelaide Maria de Saboya. El hecho de convertirse en jefa de la Casa de los Saboya es hoy una realidad que era impensable hace solo cuatro años, cuando todo cambió al impulsar su abuelo la modificación de la ley Sálica. "Fue el mejor regalo que me pudo dar", ha reconocido.

"Estaré muy feliz de renunciar y dejar que ella asuma el papel, y estoy seguro de que lo hará mejor que yo. No será mañana o dentro de un año, sino cuando esté lista. Es importante que la generación más joven tenga la oportunidad de poner en práctica ideas nuevas y modernas. Son mucho más conscientes que nosotros de los problemas que enfrenta el mundo. Y es importante que no se convierta en heredera demasiado tarde en su vida", aseguraba Filiberto de Saboya en The Telegraph sobre la decisión que implica directamente a su hija.

Vittoria es de la misma generación que otros royals europeos como la princesa Leonor, Christian de Dinamarca, Elisabet de los belgas, Ingrid de Noruega y Amalia de los Países Bajos. Pero su día a día es muy diferente al de los citados herederos. Está volcada en sus campañas de moda, es un referente de estilo para la GenZ, se siente atraída por el mundo artístico y cuenta con más de 86.000 seguidores en sus perfiles públicos, donde también da voz a otros jóvenes que reivindican cambios en materia de educación al Gobierno liderado por Emmanuel Macron. Fue precisamente un vídeo suyo dirigiéndose al presidente francés en 2021 lo que la hizo conocida.

La princesa princesa de Carignano y marquesa de Ivrea está muy implicada en causas sociales. Estuvo con la Cruz Roja en la frontera de Ucrania cuando estalló la guerra con Rusia para prestar su ayuda y más recientemente ha organizado una recaudación de fondos para reconstruir una escuela de música en Emilia-Romaña, región italiana que se ha visto asolada por inundaciones y derrumbes.

Nació el 28 de diciembre de 2003 en Ginebra y se ha educado entre Suiza, Montecarlo y Francia. Actualmente reside en Londres, donde estudia Ciencias Políticas e Historia del Arte. Cuando su paso por la universidad finalice, la princesa influencer desea abrir su propia galería de arte. Y es que, tal y como explica su padre en Oggi, la moda es "solo un paréntesis y no el futuro". Filiberto de Saboya también destaca que su esposa es una madre ejemplar que ha criado a sus hijas con un "fuerte sentido de la justicia" y que la pequeña de la familia, Luisa, de 16 años, quiere estudiar Derecho.

asas

El nombre de los Saboya está de plena actualidad tras el estreno de El príncipe que nunca reinó. Se trata de un documental de tres episodios dirigido por Beatrice Borromeo, nuera de Carolina de Mónaco, que narra el suceso protagonizado en 1978 por Víctor Manuel de Saboya en el que acabó falleciendo de un disparo un joven alemán llamado Dirk Hamer. El propio aristócrata italiano da su testimonio en este trabajo que, según indica Netflix, "arroja luz sobre el asesinato de un chico alemán en 1978 a través del testimonio de su hermana y de los miembros de la familia real implicada en el caso.