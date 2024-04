Alejandra de Hannover y Beatrice Borromeo, invitadas de lujo en los desfiles más esperados de París

Estos días todas las miradas de los amantes de la moda están puestas en París, que acoge, una temporada más, la Semana de la Alta Costura. En este exclusivo evento, las firmas suben a la pasarela sus creaciones más espectaculares ante la mirada de numerosos rostros conocidos: modelos, actrices, cantantes e incluso royals se dan cita para conocer de primera mano estos fabulosos diseños. Una de las invitadas más destacadas de la primera jornada de desfiles ha sido Alejandra de Hannover, pero no ha sido la única asistente de la familia real monegasca, puesto que también ha acudido su cuñada Beatrice Borromeo.

Un look de invitada sofisticado con toque diferente

La benjamina de Carolina de Mónaco ha acudido, un año más, al show de Giambattista Valli, donde ha coincidido con Lauren Santo Domingo, Mathilde Pinault y Anna Wintour, entre otros rostros conocidos. Para esta cita, ha escogido, como no podía ser de otra manera, un look de la firma anfitriona, protagonizado por un elegante y atemporal vestido largo que aporta el toque de originalidad gracias a su color, un naranja poco habitual en looks de invitada. Se trata de una prenda de escote redondeado, manga larga y silueta evasé que incorpora corte en forma de 'V' invertida bajo el pecho, un detalle que estiliza la figura y alarga visualmente las piernas. Cuenta también con una discreta abertura frontal decorada con finos lazos.

A su llegada al evento, se ha resguardado del frío con un abrigo de pura tendencia, un diseño negro de pelo muy gordito y gustoso que también nos imaginamos con un jersey básico y vaqueros. Ha rematado con unos taconazos del mismo color, un par de puntera afiladay tacón alto y fino decorado con lazos de strass, así como con un bolso bandolera en tono crudo. En cuanto al look de belleza, ha apostado por la naturalidad con un maquillaje muy luminoso efecto cara lavada y su melena suelta, peinada con raya al medio y ondas sutiles.

La apuesta de Beatrice

Unas horas antes del desfile de Giambattista Valli, tenía lugar el de Dior, en el que pudimos ver, además de a una cañera Rihanna, a otra royal monegasca, Beatrice Borromeo. La aristócrata italiana, casada con Andrea Casiraghi y, por lo tanto, cuñada de Alejandra, es imagen de la casa francesa y no se pierde sus presentaciones. En este caso, apostaba por un look en tonos neutros protagonizado por un vestido camisero de color arena decorado con motivos florales troquelados en el bajo. Lo acompañaba de una chaqueta corta con bordados en tono crudo, así como un bolsito acolchado multiposición y unas botas acordonadas.

