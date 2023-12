La historia detrás del exclusivo abrigo que Jennifer Lawrence ha agotado en cuestión de horas

Puede que Pantone insista en que pronto vestiremos de color melocotón y todas sus declinaciones, gama mucho más dulce que los tonos tendencia de 2023, como el 'rosa Barbie' o el rojo cereza más sensual. De hecho, la presencia de este último en las pasarelas se ha tripicado desde el año pasado. Asociado con el poder, capta la atención al instante y sirve para transformar un look sencillo sin mucho esfuerzo, como bien demostró Jennifer Lawrence en una premiere teatro esta semana. Ni joyas ni lentejuelas... ¡su último posado viral no es como lo imaginas!

El exclusivo abrigo rojo de Jennifer Lawrence que se hizo viral en minutos

La ganadora del Oscar asistió al debut de Appropriate luciendo un abrigo largo en cachemira de doble cara con solapa invertida y hombros ligeramente estructurados. Está teñido en un tono potente que en la web de la firma se define como pintalabios. Y es que se trata del mismo rojo eterno e icónico que se ha asociado desde principios del siglo XX con la belleza femenina, cuando fue popularizado por Elizabeth Arden.

De acuerdo con la plataforma multimarca Lyst, que a su vez analiza tendencias de consumo, las búsquedas en internet sobre The Row, firma fundada en 2006 por las hermanas Mary-Kate y Ashley Olsen, aumentaron un 533% desde que se publicó esta imagen de Jennifer luciendo una de sus exclusivas piezas de abrigo. ¿A qué se debe el furor?

Aunque tenemos que admitir que a nosotras también nos ha gustado, quizá quieras saber el precio que se lee en su etiqueta antes de soñar con comprártelo estas navidades. Se vende por nada más y nada menos que 10.700 euros y únicamente lo encontrarás en tiendas físicas de The Row, así que primero tendrías que planificar un viaje exprés a Londres, donde está la tienda más cercana a España, y reservar un ejemplar de tu talla previamente para evitar sorpresas.

¿No te convence? Está bien. De todos modos, el posado de Lawrence causó tal sensación que el abrigo se encuentra absolutamente agotado.

Los pronósticos de recesión que adelantan los grandes organismos económicos afectan siempre a la moda. Nuestros hábitos de compra, evidentemente, no son ajenos a estos fenómenos y, en tiempos de crisis, se confirma que las prendas clásicas y atemporales reinan por encima de las tendencias fugaces y más llamativas. De ahí que mientras la mayoría de firmas de lujo lucha por frenar sus pérdidas y dar con una fórmula renovada, The Row (abanderada original del lujo silencioso) se mantiene a flote e incluso dispara sus ventas.

Jennifer no fue la única que se decantó por ropa de The Row en este evento. Otras hermanas que ejercen de referentes de moda para las amantes del cine, Dakota y Elle Fanning, posaron para las cámaras antes del espectáculo con dos looks minimalistas de color negro y tacónes cómodos. El buscador de moda Tagwalk analizó 1.243 looks de las pasarelas Otoño/Invierno 2023 para descubrir, como esperábamos, que en el 49% de ellos destaca el color negro.

El vestido de la protagonista de The Great, fue diseñado originalmente como un abrigo de lana virgen y mohair, y se modificó para dar con esa forma tan sofisticada, de solapas sobre el escote corazón y unas mangas atadas como cinturón en la parte frontal. Su precio es de 4.950 euros.