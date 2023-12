Lourdes Montes nos descubre en primicia su nuevo proyecto junto a su hija Carmen: 'Es muy creativa y me ha ayudado mucho'

Lourdes Montes lleva años dedicándose al mundo de la moda, su gran pasión, y no solo cuenta con su propia -y exitosa- firma de vestidos flamencos, sino que también ha trabajado junto a numerosas marcas de nuestro país. Sin embargo, la colaboración que estrena ahora es, en sus propias palabras, "la más bonita y mas gratificante de todas las que ha hecho", algo que queda reflejado en las imágenes de la campaña, en las que comparte protagonismo con su compañera más especial. La mujer de Francisco Rivera se ha aliado con la casa española Apodemia y su diseñadora Jimena Von Knobloch para crear una cápsula de joyas de cara a las fiestas, unos fabulosos diseños que no solo son perfectos para ocasiones especiales sino también para el día a día y que presenta a ¡HOLA! en primicia.

Como ambas explican, esta unión nace desde la creatividad de dos mujeres que buscan dejar un legado a sus hijas y que quieren representar en sus diseños el lazo inquebrantable que tienen con ellas. El punto de partida es, por lo tanto, esta maternidad y la feminidad, reflejadas a través de la naturaleza y sus raíces. Normalmente diríamos que la propia Lourdes es la mejor embajadora de estas piezas, pero lo cierto es que, en esta ocasión, le ha salido una dura "competencia". Su hija Carmen, de 8 años, se convierte en modelo por un día y posa junto a ella en estas preciosas fotografías que te adelantamos.

¿Cómo surge esta colaboración con Apodemia? ¿Cómo ha sido el proceso de creación junto a la firma?

Ha sido una experiencia maravillosa de principio a fin. Es fácil cuando se unen personas que hablan el mismo idioma. Sin duda es la colaboración más bonita y mas gratificante de todas las que he hecho, los valores de Apodemia son muy similares a los míos y su equipo es inmejorable.

¿Cuál es tu pieza preferida de esta colección? ¿Cómo la combinarías y en qué evento la llevarías?

El collar de mini sépalos, es muy fácil de combinar, puedes llevarlo en cualquier momento de día o de noche, es sencillo, sin pretensiones, pero no pasa desapercibido, es delicado y diferente. Lo llevaría sobre un jersey negro de cuello vuelto o con alguna prenda con escote de pico como una blusa o una blazer, e incluso sobre una camiseta blanca o gris de algodón.

Es la primera vez que posas con tu hija en un proyecto como este. ¿Por qué te has animado? ¿Cómo fue la experiencia?

Tenía mucho sentido que Carmen estuviese presente en esta colaboración por el mensaje que trasmitimos. Además, ella es muy creativa y me ha ayudado mucho con sus ideas en todo el proceso de desarrollo de la colección.

Estas piezas son perfectas para ir a eventos especiales esta temporada. ¿Qué otros diseños no faltan en tu armario navideño?

Un vestido midi de terciopelo negro, una chaqueta tipo esmoquin y una falda con un estampado especial.

¿Qué importancia le das a las joyas en tus looks?

¡Muchísima! Creo que según las joyas que elijas un look puede cambiar totalmente. Me encantan, sobre todo, los anillos.

¿Tienes alguna con significado que guardes con especial cariño?

Mi marido siempre me regala piezas muy bonitas en momentos importantes y para mí forman parte de nuestra historia. Las joyas me recuerdan momentos de mi vida y me trasladan allí, para mí no hay regalo mejor.

Siempre has demostrado tu apoyo a la moda española. ¿Qué crees que tienen de diferencial nuestras firmas?

La tradición, nuestra historia… Ese ADN tan marcado que tenemos los españoles se traslada siempre a las creaciones de nuestros diseñadores y les hace tener ese punto diferenciador que identifica inevitablemente esa prenda con nuestro país, no podemos evitarlo. Hemos crecido rodeados de Picasso, Falla, Goya, el flamenco, la Alhambra, la tauromaquia y esa ha marcado toda nuestra estética, ¡es una maravilla!

De tu adorada Feria de Abril a Ascot, siempre consigues coronarte como la invitada perfecta en cada cita a la que asistes. ¿Qué crees que es lo más importante a la hora de elegir un look de invitada para estas fechas?

Me gusta darle importancia a la Navidad, ¡sin pasarnos de brillos, eso sí! Un look Elegante pero sobrio. Para mí lo más importe a la hora de elegir cualquier prenda de ropa, es el tejido, tiene que ser bueno, de ahí parte todo.

¿Qué consejo darías a aquellas mujeres a las que les cuesta pensar look para eventos más formales como bodas, bautizos, graduaciones…?

Que no se líen, para mí, menos siempre es más: un buen traje, incluso con chaleco, a juego con unos complementos especiales no falla nunca.

Cayetana Rivera, Marta Lozano, Teresa Andrés… la lista de rostros conocidos que han llevado tus diseños es cada vez mayor. ¿Qué española te gustaría que estrenara estas piezas de Apodemia?

Cualquiera que sintiera como nosotras el significado de la colección. Cuando diseñas algo y lo ves puesto en alguien te hace tanta ilusión, que para mí tiene la misma importancia si lo lleva alguien conocido o anónimo, la emoción es la misma.

Victoria de Marichalar lució en su primera Feria de Abril pública uno de tus vestidos de flamenca. ¿Cómo viviste ese momento?

Es encantadora, educadísima ¡y nos lo puso muy muy fácil!

¿Te gustaría ver a la reina Letizia vestida de flamenca como hicieron hace unos años Máxima de Holanda y sus hijas? ¿qué tipo de look crees que le iría bien?

Me encantaría, estaría espectacular.

Acabas de celebrar tu décimo aniversario de boda y Francisco decía hace nada que el éxito de vuestro matrimonio es mérito tuyo. ¿Qué opinas? ¿Cómo ha evolucionado vuestra relación a lo largo de estos años?

Las mujeres somos más reflexivas, más maduras en mi opinión y ponemos un poco más de orden en todo, pero no creo que el mérito sea solo mío. En una pareja tienen que remar los dos, si no, el barco se hunde. Hemos tenido nuestros problemas como todos, pero si la base es sólida todo se supera y además mejora con los años.

¿Qué le pides a 2024 a nivel personal y profesional?

Salud, salud y salud.