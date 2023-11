El vestidazo 'en llamas' de Rachel Zegler como homenaje a Jennifer Lawrence

Rachel Zegler promete dar mucho que hablar en Hollywood los próximos meses. La actriz, que dio el salto a la fama gracias a sus papeles en ¡Shazam! y West side story, se convertirá próximamente en nueva princesa Disney al meterse en la piel de Blancanieves, y, además, se ha coronado como la heredera de Jennifer Lawrence en el universo de Los juegos del hambre al protagonizar la precuela de la exitosa saga, bautizada como Balada de pájaros cantores y serpientes. Este último proyecto es el que se encuentra promocionando actualmente, y ayer consiguió dejarnos sin palabras gracias a un espectacular vestidazo en homenaje, precisamente, a la actriz que encarnara a la famosa Katniss Everdeen.

Mimetizada con el personaje

Rachel, que ya ha demostrado que es una auténtica estrella e icono de estilo sobre la alfombra roja, ha querido hacer un guiño tanto a su personaje como al de Jennifer Lawrence, sumándose, de esa manera, a la lista de actrices que han inspirado sus looks en los de sus alter egos. Desde Margot Robbie y su maratón fucsia para promocionar Barbie hasta Elisabeth Deibicki y sus looks a lo 'Diana de Gales' o Blake Lively, quien recurre a esta estrategia habitualmente no solo en sus presentaciones, sino también en las de su marido, Ryan Reynolds.

En el caso de Rachel, ella se ha enfundado en un entallado vestido negro de cuerpo corsé con un original escote corazón invertido obra de Alexander McQueen, pieza que se encuentra a la venta a través de la página web de la marca británica por 9.800 euros (unos 9.125 euros, aproximadamente). Se trata de un modelo de corte sirena decorado con un estampado rojo que plasma una orquídea pero, visto de lejos, parece una llamarada de fuego, lo que nos ha trasladado inmediatamente a losemblemáticos vestidos 'en llamas' que llevaba Jennifer en la saga original.

Como era de esperar, los fans de ambas no han tardado en reaccionar, emocionados. "Madre mía, la referencia a Katniss", "Un vestido de fuego, ¡me encanta!" o "Rachel es una reina haciendo homenaje a otra reina" han sido algunos de los mensajes que se han podido leer en redes sociales.

Ha completado con unos sencillos pendientes de aro brillantes y ha coordinado su maquillaje con el vestido, optando por una potente sombra de ojos rojiza y labios a juego. Ha dejado su melena suelta, peinada con raya al medio y ondas muy naturales.

La apuesta surrealista de Hunter

Junto a ella, ha posado también la actriz Hunter Schafer, quien también participa en la película. En su caso, se ha decantado por un vestido multicolor que también recuerda a la estética maximalista y llamativa de las mujeres del Capitolio, capital del mundo ficticio en el que se localiza tanto la trilogía original como esta precuela. Esta pieza, de cuello alto, manga larga y bajo asimétrico, forma parte de la colección de Alta Costura otoño/invierno 2023-2024 de Schiaparelli, y la ha combinado con unos sencillos salones blancos de tacón alto.