Escena a escena: así es como Rachel Zegler se enamoró de Josh Andrés Rivera

La vida de la actriz Rachel Zegler cambió de la noche a la mañana cuando fue elegida para protagonizar el remake de West Side Story de 2021. La intérprete, de 21 años, cautivó a los responsables del casting con su innegable talento y pronto se hizo un hueco dentro del reparto. Si bien en aquel momento, a Rachel probablemente se le pasó por la cabeza la posibilidad de forjar una amistad con sus coprotagonistas, incluidos la actriz de Broadway Ariana DeBose, el actor David Álvarez o Rita Moreno, pero es posible que no supiera que conocería al amor de su vida, el actor Josh Andrés Rivera.

Rachel y Josh conectaron rápidamente y aunque los primeros meses prefirieron vivir su amor en la intimidad, su complicidad era tan incamuflable que un año después del estreno del filme ambos decidieron hacer oficial su relación por San Valentín, concretamente el 14 de febrero de 2022, confirmando así lo que sus respectivas legiones de fans ya sospechaban.

Desde entonces, la pareja ha seguido enamorándose a medida que sus respectivas carreras avanzaban imparables, quizás más la de ella que la de él. "Gracias por tomar mi mano en mis sueños y en mi realidad. Me encanta vivir la vida contigo. Gracias por hacerme reír" dijo Rachel sobre su novio discurso de aceptación de los premios National Board of Reviewen marzo de 2022, donde se alzó con el de Mejor Actriz.

Después se dejaron ver juntos en la alfombra roja de los Oscar, donde la actriz calificó a su chico de “su otra mitad”, acudieron a la gala de los premios Grammy y diferentes eventos, porque como bien confesaba la actriz: “Todo es mucho más divertido contigo".

Más tarde ese mismo año, Zegler quien será la protagonista de la nueva adaptación de Blancanieves, que está previsto que se estrene en 2024, compartió algunos detalles de su relación en la revista Elle. “Siempre es muy comprensivo conmigo. Dado que tiene experiencia en este mundillo, aunque sea en una escala diferente, él siempre me trae de regreso a la tierra y es capaz de decirme que es lo que realmente importa y lo que no. Suele aconsejarme que deje de revisar mi teléfono y recordarme que debo estar presente y concentrar en lo que me está sucediendo y no basar mi vida en la opinión de 3.000 desconocidos de internet” señalaba la actriz.

Convertidos en el binomio perfecto, la pareja volvería a trabajar junta en la precuela de Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes, que ayer promocionaron juntos en la neoyorquina plaza de Times Square dejando ver que lo suyo va viento en popa y que, si ante las cámaras forman un buen dúo de trabajo, tras ellas son aún mucho mejores.