Tres cambios de look en una misma noche o por qué Rachel Zegler es la nueva chica FASHION

Aunque no lleva mucho tiempo en el foco de Hollywood, convertirse en musa del director Steven Spielberg, ha hecho que Rachel Zegler ya sea una de nuestras chicas de moda favoritas. Gracias a su don de interpretación -fue descubierta a través de un casting en las redes sociales en 2019- ha debutado en la cinta musical de West Side Story, protagonizará la nueva adaptación de Blancanieves y está rodando Shazam! Fury of the Gods, la próxima película de superhéroes de la productora Warner Bros. Pero su espléndido armario repleto de trajes de Alta Costura es el que la ha llevado hasta la cima de la industria de la moda, otorgándole así el título de la joven actriz que arrasa en las alfombras rojas. Y este fin de semana ha demostrado que en una sola noche puede lucir diferentes registros de estilo ¡y triunfar con todos ellos!

- Todas las razones por las que no debes perder la pista a la actriz Rachel Zegler

Su primera cita con el Séptimo Arte ha sido en la gala de los BAFTA 2022 -British Academy Film Award-, un evento que ha tenido lugar Londres y que ha reunido a decenas de rostros conocidos como Lady Gaga, Rihanna, Lucy Boynton y Naomi Campbell entre otros. Para esta ocasión, la veinteañera se ha enfundado en un impresionante diseño azul con el favorecedor escote Bardot de Vivienne Westwood y delicados pendientes y gargantilla de Tiffany & Co. Una sofisticada propuesta con ese aire al viaje Hollywood que poco a poco está regresando y que tanto nos gusta con la que ha puesto el sello glamuroso. Y del vestidazo de gala a un dos piezas que resume a la perfección la estética estrella de la GenZ y que ya estrenó la artista Olivia Rodrigo meses atrás.

- Olivia Rodrigo y el nuevo triunfo del último icono musical de la 'GenZ'

Fue en la mediática Gala MET donde vimos este tipo de conjunto tan llamativo, un crop-top con finos tirantes creado a partir de plumas -en este caso negras- y una falda larga hasta los tobillos, transparente y con miles de pequeñas lentejuelas azules. Un rompedor estilismo del diseñador David Koma -el favorito de Dua Lipa, Ariana Grande y Chiara Ferragni- que ha lucido en la fiesta posterior a los premios británicos y con el que Rachel ha confirmado que no hay tendencia que se le resista. Solo necesita una habitación, un par de minutos y la magia de su estilista de cabecera, Sarah Slutsky, para cambiar por completo de imagen. Y el último plan, pero no menos importante, ha sido pasearse por el photocall de los Critics' Choice Awards enfundada en un traje de Alta Costura, ¿adivinas quién lo firma?

- Zendaya se corona como reina de la Alta Costura 'vintage' con este impresionante look 💖

La unión entre la de Nueva Jersey y Dior se hace más palpable con este estilismo de ensueño. Se trata de una de las creaciones más aplaudidas de Maria Grazia Chiuri para la casa parisina, un vestido en un bonito tono verde plisado, con un original escote y aberturas en la espalda que le han convertido en una auténtica hada de cuento. Una fantástica elección que ha acompañado con un recogido exprés, sandalias metalizadas de la maison mencionada y joyas nuevamente de Tiffany & Co. ¿Con qué otro look nos sorprenderá Rachel Zegler en su próxima cita con el cine?