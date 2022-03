Rachel Zegler, de no ser invitada a la gala de los Oscar a entregar una estatuilla

Rachel Zegler está viviendo su particular película con el comité de organización de la gala de los Oscar. Ha pasado de no estar invitada a la gran fiesta del cine a ser una de las protagonistas de la noche pues será presentadora en una de las categorías. La historia comenzó hace tan solo una semana, cuando a través de sus perfiles sociales la joven denunciaba públicamente que no tendría una silla reservada en el Teatro Doldy. "No estoy invitada, así que lo tendré que ver en pantalones de chándal y franela junto a mi novio. Apoyaré a West Side Story desde mi sofá y estaré orgullosa del trabajo que hicimos de manera incansable hace tres años". Unas declaraciones que no dejaban indiferente a nadie, pues el gran público no lograba entender como la actriz protagonista de una película nominada en siete categorías distintas, entre ellas a la de mejor película, tuviera que vivir este gran momento profesional sentada en el salón de su casa. Un apoyo popular al que también se sumaron personajes tan relevantes en la industria cinematográfica, como Russ Tamblyn, que fue el encargado de darle vida al personaje de Riff en la versión original del musical y, que, además, es miembro oficial del jurado de los premios. El intérprete no dudaba en pedir justicia para la joven y reclamar el sitio que se merece en esta noche tan significativa para ella.

VER GALERÍA

¿Quieres ver las películas de los Oscar? Estas son las que pueden disfrutar desde casa

Un apoyo que la ganadora del Globo de Oro a mejor actriz principal de comedia agradece enormemente. "Gracias por toda la conmoción y la indignación. Yo también estoy decepcionada. Igualmente, la joven no quería perder por completo la esperanza y volvía a hacer un llamamiento público a la Academia del Cine. "Espero que ocurra un milagro de última hora y pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, así es como suceden las cosas a veces, supongo". Finalmente, las peticiones de la actriz han sido escuchadas y dicho milagro se ha producido, ya que se ha anunciado que la María del filme de Steven Spilberg ha sido elegida para ejercer como entregadora de una de las estatuillas. Una manera de pedir perdón y arreglar la desafortunada primera decisión tomada por los organizadores del evento. La feliz, e inesperada, noticia obliga a la artista a hacer un cambio en sus planes de trabajo, ya que en estos momentos, se encuentra en Londres preparando el rodaje de su último proyecto cinematográfico: Blancanieves y los siete enanitos, una nueva adaptación del clásico de Disney.

Lady Gaga, Kevin Costner, Zoe Kravitz y tres reinas de la comedia presentarán los Oscar

VER GALERÍA

Junto a Rachel Zegler, la Academia ha confirmado el nombre de otros artistas que subirán al escenario a entregar las estatuillas. Entre ellos Jacob Elordi, conocido por su papel de Nate Jacobs en la serie Euphoria, el Aquaman más famoso de todos los tiempos, Jason Momoa; la cantante de soul Jill Sccott; el premiado actor J.K Simons o el protagonista de Los Goonies, Josh Brolin. Además de todos estos intérpretes, destaca la participación de las hermanas Venus y Serena Williams. Se trata de una noche muy especial para las estrellas del tenis, pues la película El Método Williams, basada en sus inicios en el deporte y la figura de su padre y entrenador, Richard Williams, parte como una de las favoritas de la noche.

VER GALERÍA

Todos ellos se suman a la larga lista de nombres de la talla de Lady Gaga, Kevin Costner o Rosie Pérez, en lo que es una clara apuesta por la diversidad. De la misma manera, esta nueva edición de los Oscar pasará a la historia, pues por primera vez un trío de mujeres serán las encargadas de conducir la noche más importante del entretenimiento. ¿Sus nombres? Conocidos por todos: Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Wykes, que amenizarán el evento con humor, y, sobre todo, muchas sorpresas. Y es que la cuenta atrás para los Oscar 2022 está a punto de finalizar. La ciudad de Los Ángeles desplegará la alfombra roja más famosa del mundo este domingo y todos los amantes del séptimo arte podrán conocer el nombre de los afortunados, alguno de ellos de la propia voz de Rachel Zegler, que se alzarán con la codiciada estatuilla dorada.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.