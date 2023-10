Amelia Bono presume de piernas tonificadas en Marbella con sus estilismos ‘made in Spain’ La empresaria confía en la moda española para un 'puente de 10' en familia por la costa malagueña

Al caer este año en jueves la celebración el 12 de octubre del Día de la Hispanidad o Fiesta Nacional, son muchas las personas que han aprovechado para tomarse libre el viernes y así tener cuatro días seguidos de vacaciones. Así ha hecho la empresaria Amelia Bono que ha disfrutado de un “puente de 10”, como ella misma ha compartido con sus más de 511.000 seguidores en su perfil social. En concreto, ella ha viajado en familia junto a su marido, Manuel Martos, y sus hijos a la costa malagueña, eligiendo Marbella como su centro de ‘operaciones’. Baños de sol, paseos por la playa y planes gastronómicos por las calles blancas de esta localidad. Y no solo hemos podido disfrutar de sus momentos de ocio, sino que también nos han conquistado los looks que ha llevado en su maleta de viaje en la que no falta moda española, por ejemplo, de Zara.

Un minivestido floral fabricado en España

Entre los looks que ha llevado a Marbella, nos han llamado especial atención dos de ellos con los que logró presumir de tonificadas piernas. Uno de estos, estaba compuesto por un minivestido con estampado floral, escote en pico con cierre de botón, manga tres cuartos abullonada y bajo fruncido. Esta prenda era el modelo Frida (99 euros) de la firma ese O ese que se caracteriza por confeccionar en la península. Para complementar de forma muy moderna, Amelia Bono optó por lucir como calzado unas botas de cowboy en color blanco. No faltaba en su estilismo un básico perfecto para días sin nubes, unas grandes gafas de sol que eran de Loewe.

Un innovador top de Zara

El segundo de los looks con los que la empresaria presumió de piernas tonificadas estaba compuesto por una compra en una de sus firmas favoritas, Zara. Del gigante de Inditex, mostraba un top acolchado con cuello redondo, manga de sisa caída y bajo asimétrico. Esta prenda (25,95 euros) se acompaña de un cordón para marcar la figura; sin embargo, ella optó por un efecto fit mucho más potente al superponer un ancho cinturón de piel que anuda en la parte frontal. Culminó su estilismo con una minifalda en color beis y unas cañeras biker boots.

Un mono cómodo y sostenible

Durante una jornada de playa en la que posó en la orilla del mar, Amelia Bono encontró la comodidad en un mono de corte oversize. Esta prenda, confeccionada con algodón BCI ligero, poseía anchos tirantes, estampado de paisley multicolor y goma en el pecho con acabado en volante. De la firma Cortefiel (69,99 euros), actualmente, está agotada en todas sus tallas.

El poder de los básicos

También por la playa se pudo ver a Amelia Bono con otro look muy destacable. En esta ocasión, la empresaria jugó con básicos para conseguir un estilismo tan atractivo como inspirador. Junto con una camiseta de anchos tirantes, lució un pantalón vaquero de corte pitillo. Como complementos, se decantó por un bolso bandolera muy pequeño y texturizado un sombrero de ala ancha, cinturón con hebilla metalizada con una 'H' y unas gafas de sol.