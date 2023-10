La reina Letizia estrena un vestido español de tejido reciclado para celebrar la Fiesta Nacional 2023

Una vez más, los ciudadanos de Madrid se han congregado este Día de la Hispanidad en sus céntricas avenidas para presenciar el tradicional desfile militar por la Fiesta Nacional, así como el acto solemne de homenaje a la bandera nacional, que estará presidido, como cada 12 de octubre, por los reyes Felipe y Letizia. Siguiendo su propia tradición en esta señalada fecha, a la que asiste desde 2004, aunque entonces ostentaba el título de princesa de Asturias, la madre de Leonor y Sofía ha querido exaltar la moda española con un nuevo vestido de flores que customizó precisamente para la ocasión.

La reina Letizia estrena un vestido made in Spain y sostenible en la Fiesta Nacional

Doña Letizia es una de las embajadoras más conocidas de los diseños hechos en suelo patrio, así que no sorprende que, en esta simbólica fecha que celebra la hispanidad, se decantase nuevamente por un look made in Spain. Aunque no está firmado por Felipe Valera, como antes acostumbraba, sino por el valenciano Juan Vidal.

Se trata de un vestido realizado en poliéster reciclado estampado de flores con diseño de manga larga abullonada, cintura alta con fruncidos en el pecho y un profundo escote en pico. Eso sí, debemos resaltar que no estamos ante el modelo original que presentó el modisto en su catálogo.

Doña Letizia modificó el diseño para la ocasión

Observamos claras diferencias entre una fotografía y otra, ya que se percibe, antes que nada, la ausencia de la lazada al cuello, que la doña Letizia ha preferido llevar por dentro, oculta tras el escote en forma de 'V' del vestido. A su vez, la falda con godets asimétricos que dan movimiento al bajo no presentan, en el caso de la Reina, esta abertura frontal, pero sí se han preservado para la monarca los botones forrados que decoran la parte frontal de la prenda.

En cuanto a la evidente transparencia del tejido de poliéster reciclado, sabemos que, como forro, para evitar cualquier falta al protocolo, se ha utilizado la misma tela estampada de flores. Puedes encontrarla disponible tanto en la web de Juan Vidal, por 700 euros, como en la plataforma de moda española de autor EsFascinante, por 800 euros.

Un vestido midi de tejido fluido como este es perfecto para el clima de entretiempo que arropa este jueves 12 de octubre a la ciudad de Madrid, así que recomendamos a las invitadas que otoño que se hagan con su ejemplar lo antes posible. Y es que el 'efecto Letizia' no tardará en agotar este romántico vestido de flores blancas sobre fondo azul cielo porque ocurrió lo mismo en la Fiesta Nacional de 2022, cuando la Reina estrenó otro modelo similar, de preciosas mangas largas abullonadas, de la firma sevillana Vogana.

Cada detalle del look está pensado para transmitir una armonía impecable, como la elección del calzado, que conecta con el luminoso blanco de las diminutas flores del diseño. La Reina ha escogido unos salones slingback, de Carolina Herrera, en color crudo.

Los pendientes Luzia, de la firma Gold and Roses, están elaborados en oro rosa de 18 quilates con diamantes y representan las constelaciones de estrellas, aunque también pueden parecer flores a simple vista. Cuando los estrenó, en junio de este año, reseñamos que era el noveno par de este sello madrileño en su tocador.

Hannah Rodríguez y Sonia Ruiz, sus fundadoras, desvelaron en 2022 a ¡HOLA! el impacto que esto ha tenido en el éxito de la marca: "Para Gold&Roses es un honor ser una marca de joyería consolidada en el armario de SM la reina doña Letizia".

Recordamos el look de la Reina en el Día de la Hispanidad 2023

Hace exactamente un año, tanto para el tradicional desfile como para la posterior recepción palaciega, la Reina confió en la firma de invitadas Vogana, radicada en Sevilla, y seleccionó de su catálogo (que conquista a las invitadas de moda) este vestido verde oliva de microlunares blancos, de nombre Nanda, que destaca por sus modernas mangas largas de tipo globo y larga abertura extendida hasta los puños.

