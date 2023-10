Un minivestido de novia con botas de vinilo: la rompedora apuesta de Olivia Palermo en Nueva York

Ya sea como embajadora, diseñadora, modelo o influencer, Olivia Palermo es una de las caras más visibles de la moda estadounidense, y aunque su estética suele ser sofisticada y elegante en todos los aspectos, a veces sorprende con combinaciones que solo se le podrían ocurrir a una experta como ella. En el pasado, por ejemplo, la hemos visto conjuntar camisetas básicas con estolas de plumas, y ahora da un paso más allá rompiendo las normas de la moda nupcial.

La combinación más rompedora: vestido de novia con botas de vinilo

La bloguera ha dejado boquiabiertos a todos los invitados en el desfile de la firma nupcial Bronx and Branco, que se celebra en el marco de New York Bridal Week, con su look de contrastes. La pieza principal del estilismo es el minivestido Casey en color beige, de estructura armada realizada en algodón trenzado. Su patrón de flores hace que se vea particularmente romántico, pero el formato corto del diseño deja claro que está hecho para las novias más atrevidas (o para la fiesta posterior). Aunque cuesta imaginar a una mujer lo suficientemente arriesgada para darse el 'sí quiero' definitivo con unas botas altas de vinilo negro, como las que luce Olivia en estas imágenes.

Este tipo de calzado over the knee que fue tendencia en la década anterior es útil si quieres presumir de piernas durante la temporada Otoño/Invierno y, además, consigue estilizar el cuerpo al máximo como pocas prendas de ropa. Sin necesidad de sumar otros accesorios potentes, la empresaria ha peinado su melena 'bob' con un efecto mojado igual de roquero, en sintonía con su maquillaje de sombras ahumadas en color negro con tonos metalizados.

El desfile nupcial que ha unido a la alta sociedad en Nueva York

Al desfile de Bronx and Branco también han acudido Nicky Hilton y Coco Rocha, ambas enfundadas en diseños ultrafemeninos pero diferentes entre sí. Mientras que la socialité y hermana de Paris se ha decantado por un llamativo vestido largo de seda estampada de flores con mangas de plumas color lila, la modelo ha elegido otro acorsetado y bañado en deslumbrante pedrería.