Cinco combinaciones diferentes para sacar provecho al 'little black dress' en entretiempo El vestido negro en su formato 'mini' es una pieza tan versátil y elegante que no puede faltar en el armario de cualquier mujer

Como expertas en moda que somos, no nos cansamos de hacer énfasis en los incontables beneficios de incorporar prendas básicas en colores neutros a nuestro fondo de armario. Son esas las que hacen posible que saquemos el mayor provecho al resto de compras que hagamos, sin importar nuestro estilo personal. Y entre estos infalibles del repertorio femenino, es indispensable la existencia de un little black dress, como se conoce en jerga de moda al eterno vestidito negro. Si fichas una silueta que resulte especialmente favorecedora para tu tipo de cuerpo, lo más seguro es que puedas reciclar este LBD en todos tus planes. ¡Y viene muy bien para estas semanas de entretiempo! Aquí verás cinco looks que muestran las distintas caras de esta preciada adquisición.