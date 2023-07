Cinco claves para combinar el inesperado accesorio 'mini' que transformará tus looks En tonos claros, metálicos o estampados, los bolsos en su formato más pequeño están arrasando este verano

En el mundo del lujo, los bolsos han sido siempre un elemento imprescindible para completar cualquier atuendo, un símbolo máximo de estatus que, además, sirve para llevar nuestras llaves, el móvil o el maquillaje donde sea que estemos. Sin embargo, una nueva tendencia que deja de lado la practicidad ha llamado la atención de los amantes de la moda: los microbolsos. Estos minúsculos accesorios se han convertido en un must para complementar nuestros looks sin abrumarlos. Aquellos con estampados, de colores llamativos o incluso metálicos son ideales si lo que buscas es una apuesta más atrevida. Pero si todavía no estás segura de cómo combinarlos este verano, ¡ficha estos 5 modelos!