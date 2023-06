Margot Robbie impacta con el look que ya llevó Christy Turlington hace 29 años en una mítica foto Durante la promoción de 'Barbie', la actriz australiana sorprende con un diseño 'vintage' que lució frente a Richard Avedon la supermodelo de los noventa

Sin duda, está viviendo otro de sus grandes momentos profesionales. Margot Robbie está siendo viral en cada aparición pública con motivo de la promoción de la película Barbie, que se estrenará el próximo mes de julio y en la que comparte protagonismo con Ryan Gosling. Dar vida a una de las muñecas más famosas, le está sirviendo para protagonizar un auténtico maratón de looks durante la promoción del filme. Recientemente en una rueda de prensa en California, la australiana lució espectacular con un vestido de lunares que actualizaba uno que había llevado 30 años antes la supermodelo holandesa Karen Mulder. No era la primera vez que recurre a diseños vintage… ni sería la última, pues lo ha vuelto a hacer en Sídney.

De la gala MET a Sídney

Antes de analizar su estilismo en Sídney, no podemos dejar de mencionar su look en la gala MET 2023. Aquel día principios de mayo, Margot Robbie lució un vestido con transparencias que ya había llevado sobre la pasarela Cindy Crawford y que pertenecía a las colecciones de 1993 de Chanel. Ahora sí, centrándonos en la rueda de prensa en Australia con motivo de la promoción de la película Barbie, vemos que la actriz con ayuda de su estilista Andrew Mukamal apuesta por un total look con minifalda de Versace que impactó en una de las fotografías de moda más icónicas de los años 90.

El look que lució Christy Turlington

En concreto, hacemos mención a una de las imágenes que tomó Richard Avedon para el catálogo de Vesace para Otoño/Invierno 1994-1995. En la citada fotografía, podemos ver a cinco de las supermodelos más icónicas de los 90: Nadja Auermann, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Stephanie Seymour y Christy Turlington. Precisamente, esta última es la que lleva el conjunto que ha elegido Margot Robbie en Sídney: jersey de punto con detalles de rombos en color rosa palo, minifalda tableada con acabado metalizado, calcetines morados y salones blancos con tacón ancho y detalle joya en el empeine.