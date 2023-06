Margot Robbie se mimetiza con 'Barbie' recuperando un diseño de pasarela de hace 20 años

Nos encontramos en la cuenta atrás para conocer en primera persona la historia que hay detrás de la esperadísima película de Barbie que llegará a los cines el próximo 21 de julio. Su protagonista, Margot Robbie (que comparte escena con Ryan Gosling -da vida a Ken-), se encuentra en plena promoción internacional, y para ello ha optado por hacerlo de la mejor manera posible: a través del vestuario. La estrecha relación entre la mítica muñeca con la que todas hemos jugado en nuestra infancia y la industria es un clásico, por eso esta razón nos encanta aún más que Margot derroche estilo enfundada en looks de ensueño.

Y no nos referimos a elegantes trajes de noche y las tiaras de diamantes que lucen las princesas de cuento de hadas, más bien a un repertorio de ropa cargado de diversión, sensualidad y buen gusto. En su última aparición en California, la actriz se ha mimetizado a la perfección con la estética de su reconocido e influyente personaje estrenando uno de los más especiales que ha llevado hasta el momento, un minivestido rosa estampado de lunares medianos blancos que se anuda al cuello y deja el torso al desnudo. Un diseño que a priori podría parece uno más en su larga lista de momentazos FASHION, pero que en realidad esconde una anécdota de lo más nostálgica a sus espaldas.

Como gran actriz y aficcionada en moda que es, mantiene estrechas relaciones con las casas de costura más legendarias del panorama. La hemos visto vestir de Chanel, Bottega Veneta y ahora.. ¡de Valentino! El diseñador italiano Pierpaolo Piccioli se ha ha colado en su amplio armario con este atuendo que le queda como anillo al dedo, y he aquí la razón: está creado especialmente para ella. Lo ha combinado encontrando el equilibrio perfecto con un par de salones puntiaguos blancos de Manolo Blahnik y una inesperada bandolera amarilla con el característico detalle de las tachuelas de la firma mencionada. A diferencia de lo que podríamos imaginar, no forma parte de ninguna colección actual de la maison, más bien... ¡de una antigua! Sigue leyendo, porque te lo desvelamos más adelante.

¿Dónde lo vimos antes?

A veces es complicado recuperar piezas de archivo, bien porque están perdidas o dañadas, o simplemente porque no es la talla correcta. En este caso el reconocido modista ha reinterpretado uno de los looks que Valentino Garavani subió a la pasarela de la Semana de la Moda de París en octubre de 1992, cuando presentó la línea primavera-verano 1993. En aquel momento fue la top model neerlandesa Karen Mulder quien tuvo la gran suerte de lucirlo por primera vez fuera del taller de costura, y en aquel momento jamás imaginaría que 20 años después volvería a ser noticia internacional. ¿Tendrá Margot más sorpresas como esta guardadas en la retaguardia? Por el momento podemos confirmar que este tipo de looks, ¡le sientan de maravilla!