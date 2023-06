Zara versiona el arriesgado 'mono de la venganza' que lleva Miley Cyrus en su documental

A no ser que hayas vivido en una cueva, seguro que en los últimos meses has escuchado más de una vez la famosa Flowers de Miley Cyrus, la cual se ha convertido en un auténtico éxito mundial. Este himno de liberación tras su divorcio de Liam Hemsworth, en el que versiona la letra de When I was your man, de Bruno Mars, canción que le dedicaba el actor a la artista cuando estaban juntos, es ya un icono, pero no solo ha triunfado en la escena musical, sino que su poder ha trascendido a otros ámbitos, como el de la moda. Ya analizamos los guiños que escondía el vestuario del videoclip oficial, pero ahora el que acapara nuestra atención es el segundo vídeo que ha publicado la cantante interpretando este tema.

Una superheroína muy cañera

Como decimos, aparte de publicar un videoclip oficial como siempre, Miley ha querido compartir lo que ha bautizado como 'Backyard Sessions', es decir, una serie de vídeos en los que aparece cantando los temas de su nuevo álbum en directo en el patio interior de una vivienda. En el de Flowers, luce un entalladísimo mono al más puro estilo Catwoman que ha dado mucho que hablar y que ahora puedes encontrar en Zara.

En clave asequible

La polémica prenda se trata de un modelo de lycra en color negro, totalmente ajustado y con efecto segunda piel que cubre por completo una pierna hasta el tobillo pero deja la otra al descubierto, generando un efecto de contrastes de lo más rompedor. En el caso del de Miley, está firmado por Margiela, pero ahora puedes encontrar la versión asequible en Zara. La marca española lo ha versionado manteniendo la asimetría en las piernas, sustituyendo únicamente el escote palabra de honor por uno cuadrado de tirantes. ¿Lo mejor? Su precio, ya que se encuentra a la venta tanto en tienda física como online por 17,95 euros.

Ana Mena y la versión brilli

La cantante española también tiene un diseño similar, que llevó a finales de abril durante uno de sus conciertos. En su caso, se trata de un mono embellecido a base de pequeños cristales brillantes que también cuenta con mangas asimétricas y que incorpora botines a juego.