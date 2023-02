Miley Cyrus posa espectacular con un bikini 'vintage' para celebrar el nuevo récord de 'Flowers'

Hace casi dos décadas que Miley Cyrus comenzó en el mundo de la música, pero es posible que sea este el momento más dulce de su carrera. Y es que la cantante no deja de cosechar éxitos con el que probablemente es ya su tema más viral. Hablamos de Flowers, ese himno al amor propio que se ha convertido en un mantra para aquellos que se sienten identificados con su mensaje. Quizá por ello el tema no deja batir récords, a pesar de que ya hace un mes que salió a la luz. Su videoclip acumula más de 238 millones de visitas, ha logrado ser número uno en decenas de países, y ahora, lidera el ranking de dos de las listas musicales más importantes, la de Pop Radio y Billboard Hot 100. Un logro que la artista ha celebrado presumiendo de abdomen con un poderoso posado en el que ha lucido un bikini vintage que popularizó una conocida supermodelo de los 90.

- El último cambio de look de Miley Cyrus solo es apto para atrevidas

La de Tennessee es una gran apasionada de las prendas de archivo y cuenta con un armario repleto de piezas con historia. Algo que precisamente observamos en el propio vídeo de Flowers, donde aparece luciendo un vestidazo metalizado con capucha, una creación de Saint Laurent de 1992. Y a esta misma década pertenece el bikini con el que Miley acaba de posar en su última publicación, anunciando su último logro. Dos piezas que rescatan aquella tendencia por el rojo en trajes de baño que desató Pamela Anderson gracias a Los vigilantes de la playa, y que ahora vuelve a estar de moda. Formado por un top bandeu y una parte de abajo con banda y hebilla, se trata de un diseño de Tom Ford para Gucci perteneciente a su colección Primavera/Verano 1997.

- La divertida broma de Miley Cyrus a Kylie Jenner que ha enloquecido a sus fans

Con el publicaba dos imágenes diferentes, aprovechando una de ellas para compartir con sus seguidores una pista de lo que pueden esperar en su próximo álbum, Endless summer vacation, que saldrá el próximo 10 de marzo. "I’m driving around town in a beat up old mercedes, you think I’m crazy. You might be right", (voy por la ciudad en un viejo mercedes destartalado y crees que estoy loca. Quizá tengas razón), escribía la cantante, compartiendo así una estrofa de una de sus próximas canciones. Teniendo en cuenta que su nuevo disco está dedicado a la ciudad de Los Ángeles y que hace referencias al verano, sin duda el atuendo escogido para promocionarlo es de lo más acertado. Pero además, este bikini tiene también una curiosa historia detrás.

- ¿Acaba Miley Cyrus de dirigirse a Liam Hemsworth por el aniversario de 'Malibu'?

La primera vez que apareció esta pieza fue sobre la pasarela: la casa italiana presentaba sus propuestas de ready to wear para el verano con una atrevida colección en la que proponían bikinis, blusas fluidas y vestidos con transparencias. Tom Ford, por aquel entonces el joven director creativo de la firma italiana, ideaba este bikini que, en realidad, se hizo famoso algo después. Y es que con el posó la supermodelo sudafricana Georgina Grenville para la portada de mayo de 1997 de una conocida revista de moda. Ella se convirtió en la primera musa de Gucci durante la era del diseñador estadounidese, a quien le presentó Mario Testino, logrando así que su carrera despegase. Gracias al actual revival de aquellas modelos de los 90 que marcaron la moda, Grenville logró retomar su carrera hace unos años. Ahora, a los 47, continúa desfilando y ha sido imagen de firmas españolas como Zara o Uterqüe.