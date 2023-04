Zendaya vuelve a brillar con un sensual diseño 'vintage' de encaje y cuero

Despojada de la tutela estilística de Law Roach, quien fuera su asesor de imagen por más de una década, Zendaya está dejando claro que no le faltan ofertas en el ámbito de la moda. Tras ser nombrada embajadora de Louis Vuitton hace apenas unos días, la actriz nos maravilló una vez más con un look vintage de lo más sensual sobre la alfombra roja, y no es para menos, pues fue galardonada este jueves en la categoría Estrella del Año de los CinemaCon Big Screen Achievement Awards, celebrados en la ciudad de Las Vegas.

VER GALERÍA

- Zendaya, Olympia de Grecia y más invitadas atrevidas en el desfile de Louis Vuitton

Zendaya, pura elegancia con un vestido vintage de encaje y cuero

Las creaciones de alta costura con siluetas clásicas, ceñidas al cuerpo, son las preferidas por la intérprete de Dune, que ya nos ha conquistado en el pasado con vestidos de princesa de cuento, otros que simulan armaduras y hasta un impresionante diseño de piel 'mojada'. Sabiendo estos antecedentes, no nos sorprendió que se decantase por este sensual modelo de top acorsetado de cuero con cuerpo de encaje floral ligeramente drapeado, de Versace.

VER GALERÍA

- Zendaya reacciona a la renuncia de su estilista: 'Pensé que tomábamos decisiones juntos'

Tendríamos que remontarnos 22 años en el pasado, concretamente al desfile Otoño/Invierno 2001 de Versace en la Semana de la Moda de Milán, para ver el debut de este favorecedor vestido sobre la figura de la icónica Karolina Kurkova. Vemos que, en lugar de un fino cinturón con hebilla del mismo cuero marrón, la top model lució el corsé completo, de estilo fajín, envuelto alrededor del abdomen.

VER GALERÍA

- Zendaya sorprende con un conjunto 'sartorial' con un sensual escote en la espalda

Un glamouroso look de belleza

Y es que, a diferencia de la protagonista de Euphoria, que optó por su habitual estética Old Hollywood, ella ostentaba un peinado desenfadado a capas, con flequillo ladeado, y un maquillaje intenso de sombras negras ahumadas. Igual de noventero que este vestido acorsetado es el look de belleza que escogió la actriz para dar ese aspecto más sofisticado al posado, menos cañero que el original ideado por Donatella Versace.

VER GALERÍA

La galardonada sincronizó esa tonalidad cobriza del tejido con un maquillaje de acabado metalizado en los mismos tonos tierra, destellos sutiles de iluminador y labios naturales bañados con gloss. Pusieron punto final al estilismo sus glamourosas prendas de Bvlgari, entre los que podemos distinguir unos pendientes de la colección Diva's Dream -nombre más que apropiado- realizados en oro con pavé de diamantes engastados.