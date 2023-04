De Dubái a Bolonia, Chiara Ferragni estrena tres tops de Zara que serán tendencia en verano

Las cosas no han sido fáciles para Chiara Ferragni estos meses, desde los rumores de separación de Fedez hasta la enfermedad que padeció el rapero, pero todo parece retomar su curso y vemos a la italiana mejor que nunca. La pasada semana, sorprendió a sus seguidores con un nuevo corte 'bob' que nadie esperaba, dejando claro que estamos ante una Chiara renovada. Eso sí, no abandona su idilio con la moda española de Zara. Tanto en el lanzamiento de su línea de maquillaje, en Bolonia, como en su último viaje a Dubái, la empresaria lució prendas asequibles del gigante de Inditex que tú también puedes fichar antes de que se agoten.

Un look dosmilero con top asimétrico de Zara

La primera evidencia de su inquebrantable vínculo con la moda made in Spain es el estreno de esta blusa semitransparente de escote pico, de Zara, que aún se consigue en tiendas por 29,95 euros. Antes de afrontar la emocionante gira de medios de la segunda temporada de The Ferragnez, la familia disfrutó de unas lujosas vacaciones en Dubái, pero no por ello Chiara se vistió de lujo ni presumió únicamente de las firmas más exclusivas del sector.

En la imagen con vistas al envidiable horizonte de la capital árabe de los rascacielos, la empresaria lució este top de tejido gris azulado, volantes y bajo asimétrico con unos vaqueros 'cargo' desteñidos de tiro bajo y un bolso pequeño Lady D-Joy de Dior (3.500 euros), realizado en rafia Macrocannage natural. No hay dudas de que le están fascinando los estilismos compuestos por camisetas de lo más llamativas y pantalones de corte urbano, un híbrido armonioso que arrasó a principios de este siglo y ahora vuelve con fuerza.

Las camisetas de Chiara son asequibles y españolas

Días antes, también durante su estadía en Dubái, Chiara estrenó este top blanco satinado de escote halter con finos tirantes recubiertos con pedrería, un ejemplar de Zara que, lamentablemente, está agotado tanto en la web como en tiendas físicas de la marca. Una falda del mismo sedoso tejido hubiera sido, quizá un acompañante demasiado formal para este look de cena en la ciudad, así que la italiana se decantó por unos pantalones 'cargo' blancos, de The Attico, y unos salones negros destalonados, de Stuart Weitzman.

Su furor por las camisetas asequibles de diseño español no quedó allí, a casi seis mil kilómetros de su Italia natal. Este lunes, Chiara visitó Bolonia para el lanzamiento de la línea de maquillaje de Chiara Ferragni Brand y desveló que, en su maleta, figuró otro modelo del catálogo de Zara. Se trata de este jersey cropped con estampado de rayas azules, mangas largas y cuello redondo, que apenas se vende por 17,95 euros, una cifra tan apetecible como fácil de amortizar por medio de las mil combinaciones que ofrece este básico de entretiempo.