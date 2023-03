Los pantalones 'horse girl' de Olivia Rodrigo que Carrie Bradshaw llevó antes de que ella naciera La cantante de 'Sour' cuenta con un repertorio de prendas de segunda mano para sus looks de alfombra roja

En los premios Billboard Women In Music, que se celebraron el pasado miércoles, Olivia Rodrigo nos sorprendió con el look más casual de la gala, compuesto apenas por un top de cuero y unos pantalones estampados, mientras que el resto de invitadas lo dio todo en la alfombra azul con sus coloridos vestidos de encaje, aberturas o pedrería. Sin embargo, no por ello el estilismo de la cantante de Driver's License nos llamó menos la atención, pues se lo habíamos visto a nada más y nada menos que Carrie Bradshaw, la memorable protagonista de Sexo en Nueva York, 22 años antes, cuando ella ni siquiera había nacido.

VER GALERÍA

- ¿Por qué las 'celebrities' visten vintage? El lujo de segunda mano arrasa entre las chicas de moda

Los pantalones 'horse girl' de Olivia Rodrigo son vintage

Las nuevas generaciones de artistas no paran de innovar con sus looks de segunda mano, que consiguen no solo con ayuda de sus estilistas sino gracias a los coleccionistas de lujo, que bucean en los archivos de las firmas más icónicas hasta dar con piezas exclusivas en condiciones excelsas. En este caso, ha sido Brynn Jones, fundadora de Aralda Vintage, quien se encargó de obtener estos pantalones de tiro bajo, sacados de la colección Primavera/Verano 2001 de Chloé, para la cantante de Good 4 U.

VER GALERÍA

- Rosalía conquista en los Billboard Women In Music con el look más atrevido de la noche

Los pantalones fueron diseñados por Stella McCartney cuando esta aún ejercía de directora creativa en Chloé y presentan un estampado gráfico de caballo que se convirtió en sello de culto, representativo de su etapa al frente de la firma francesa. El motivo ecuestre estuvo presente en prácticamente todas sus prendas durante la temporada estival de aquel año: jerséis de punto, blusas de botones, americanas o vestidos lenceros e incluso, pantalones de traje, como el que luce Olivia dos décadas más tarde.

Con la resurrección de la estética horse girl de los años 2000 en la red social TikTok, las chicas de moda están redescubriendo esta colección, que ahora se agota como churros en los sitios de reventa online de moda de lujo.

VER GALERÍA

- El vestido 'periódico' de Zara que ha conectado el armario de Carrie Bradshaw y Kim Kardashian

¡Carrie Bradshaw los llevó hace 22 años!

Solo sus fans más devotas -que no somos pocas- recordamos de inmediato este momentazo de moda del episodio 11 de la cuarta temporada de Sexo en Nueva York (Coulda, Woulda, Shoulda), donde Carrie asiste a una fiesta con esta sencilla blusa de lino blanco y unos pantalones de seda, que resaltan por su vistoso motivo de caballo al lateral.

Los looks del personaje interpretado por Sarah Jessica Parker alcanzaron tal popularidad que, por muchos años que pasen, las mujeres más estilosas continúan haciendo referencia a ellos, buscando por dorquier réplicas de estas prendas confeccionadas hace más de dos décadas. Es el caso de Kim Kardashian, con el 'slip dress de periódico' que Carrie hizo viral en el año 2000, pero también el de Olympia de Grecia, que cada vez que puede se calza sus 'Manolos' de color azul cobalto, el mismo modelo que Mr. Big ofreció a Carrie Bradshaw como anillo de compromiso en un episodio de la saga.

VER GALERÍA

Menos es más para Olivia

Tanto Carrie como la modelo sobre la pasarela accesorizaron estos pantalones estampados con románticas blusas semitransparentes, pero la autora de Sour prefirió darle un giro cañero, de acuerdo con las últimas tendencias, con un top bandeau de cuero marrón que encaja a la perfección con esa imagen western de la colección, una oda al Lejano Oeste norteamericano. En la misma línea, Olivia prescindió de cualquier tipo de joya y reforzó su apariencia natural con un maquillaje sutil en tonos tierra y labios nude de acabado jugoso.