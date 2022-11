Una imagen renovada: Lindsay Lohan ficha al estilista de Zendaya para su gran regreso La actriz cambia de look para el estreno de 'Navidad de golpe', su nueva película de Netflix

Este 2022 ha sido un año de buenas noticias para las millennials más nostálgicas, desde el triunfo legal de Britney Spears y su fugaz retorno a la música hasta la impresionante boda de lujo de Paris Hilton y, ahora, el lanzamiento de un nuevo proyecto protagonizado por Lindsay Lohan, quien también dio el 'sí quiero' este verano. Los peores momentos de la actriz han pasado a la historia como un retrato de las consecuencias de una fama prematura, pero el tiempo ha sabido sanar cualquier herida. Después de conquistarnos con sus interpretaciones en Ponte en mi lugar o Chicas malas, Lohan estrena este 10 de noviembre la cinta Navidad de golpe (Netflix) con una imagen renovada y los mejores looks, bajo asesoría del estilista favorito de Hollywood.

La imagen más glamourosa de Lindsay Lohan en su esperado regreso

Esta exestrella de Disney lució más glamourosa que nunca en el estreno del filme navideño con un naked dress hecho a medida por la casa romana Valentino. El diseño consta de unas flores bordadas con cuentas doradas y lentejuelas a lo largo de la pieza, desde su cuello redondo hasta las mangas largas y el bajo de la falda. Remató el estilismo con un bolso de mano acolchado de piel metalizada y espectaculares joyas de oro blanco y diamantes blancos y amarillos, de Stephanie Gottlieb, mientras que optó en su beauty look por un efecto lifting con sombras en tonos cobrizos muy luminosos y un peinado de coleta alta pulida, ceñida al máximo a su cabeza.

Un giro a su estilo: de las tendencias 'Y2K' a la nueva sastrería

Este look de alfombra roja, digno de las más conocidas estrellas de Hollywood, tiene nombre y apellido, y no hablamos de los diseñadores que firman cada una de las piezas, sino del hombre responsable del renovado estilo de Lindsay Lohan: Law Roach, mejor conocido como Luxurylaw. El estadounidense, que se refiere a sí mismo como 'arquiteco de la imagen', es uno de los estilistas más solicitados por las celebrities y en su listado de clientas superfamosas encontramos a Anya-Taylor Joy, Kerry Washington o la cantante Halsey.

Es la primera vez desde 2013 que Lindsay asume nuevamente un rol protagónico en un filme de alto perfil, pues si bien había participado recientemente en series y películas menos conocidas, como Sick Note (Netflix) o Among the Shadows, se mantuvo parcialmente alejada de los focos y las ruedas de prensa. Con esta imagen renovada, la actriz vuelve a posicionarse en la palestra de referentes para las chicas millennial que copiaban todos sus looks en la primera década de los 2000's.

¡Ha (re)nacido una estrella! Ficha al estilista de Zendaya

Esta semana, Lohan visitó el plató de Good Morning America en Nueva York luciendo un divertido traje de mosaico multicolor, de Akris, y unos zapatos de plataforma burdeos supertendencia, conjunto que deja en evidencia sus intenciones de experimentar con la moda a la vez que apuesta por las prendas virales del momento. Otro reflejo de su evolución de estilo es este refinado dos piezas blanco de chaleco sartorial y falda asimétrica que llevó en su llegada a la Gran Manzana, accesorizado con sandalias doradas y un cinturón de piel dorado.

Sus fans no tardaron en especular sobre un posible guiño al atrevido vestido blanco que ocupó todas las portadas en 2011, cuando la pelirroja (entonces rubia) se presentó en una comparecencia judicial y encendió un intenso debate sobre la indumentaria apropiada para estos encuentros con la ley. A raíz de esta alianza con el estilista, Lindsay está dejando atrás los minivestidos ajustados y los pantalones pitillo que marcaron este oscuro pasado, con la mira a un futuro esperanzador.

El 'arquitecto de imagen' que hizo de Zendaya un icono de moda

Roach alcanzó notoriedad entre las artistas del momento gracias a su larga y estrecha relación con Zendaya, quien, en los últimos años, más allá de su exitosa carrera como actriz, ha sido premiada y aclamada por su estilo refinado y vanguardista, ensalzando así también el trabajo de Roach. Trabajan juntos desde que ella tenía 14 años, mucho antes de que Valentino o Bvlgari, marcas para las que ejerce como embajadora, llegaran a su vida.

Luxurylaw conoce en profundidad los entresijos de la moda y es capaz de bucear en los archivos de firmas históricas para dar con piezas de coleccionista que se ajusten a la desenfadada personalidad de la intérprete y reflejen, en ocasiones, su herencia afroamericana. ¿Acaso Lindsay busca seguir sus pasos como Fashion Icon? Nos atrevemos a afirmar, en vista de estos lookazos, que va por buen camino.