De un diamante XL a una tarta de compromiso de tres pisos: Lindsay Lohan, en su momento más romántico

Desde hace un par de meses Lindsay Lohan ha vuelto a entrar en escena, no solo por su regreso a la pequeña pantalla con su próximo papel protagonista en una película navideña de Netflix, también por su sonoro compromiso con su ya no tan desconocido novio Bader S Shammas, vicepresidente en Credit Suisse, una empresa de gestión de patrimonio con sede en Dubai, lugar en el que posiblemente se conocieron. La que fuera 'chica Disney' está viviendo una de las etapas más románticas de su vida, tanto que no duda en compartir cada detalle en las redes sociales con sus seguidores, un gesto aplaudido por todos ellos ya que, hasta ahora, mantenía sus asuntos privados lejos del foco mediático. La última novedad que hemos conocido, ha sido un momento muy goloso que nos ha dado una pista sobre lo que veremos en su próxima boda.

Siempre hay lugar para buscar excusas y disfrutar de una pequeña porción de dulce, más cuando la idea es celebrar una fecha especial como aquella en la que te pidieron matrimonio, pero lo que ha hecho la actriz, ¡es de otra liga! Si en noviembre ya nos enamoraba con su gran anillo de compromiso, -un gran diamante engastado sobre una línea de piedras más pequeña, joya de la famosa casa Harry Winston-, ahora lo han hecho en Kuwait -el país de origen de su futuro marido- con una impresionante tarta de tres pisos oronada por una pequeña caja circular que escondía un anillo comestible -una réplica de la joya-, pero también la fecha real sobre cuándo tuvo lugar la gran pregunta: el 11.11.2021.

De la tarta de compromiso, ¡al vestido de novia!

Bajo la frase "He asked, she said yes", podemos ver a los enamorados sonreir ante la camára y el apetecible pastel de fondant con glaseado azul y blanco y una bonita silueta dibujada de los dos abrazándose, ¡sin olvidar la lluvia de corazones azulados! Poco se sabe de cuándo será la ceremonia en la que veremos a la protagonista de Chicas Malas pasearse enfundada en un traje nupcial, pero según adelantó a un medio de estadounidense tiene en mente cómo será su vestido: "Soy más discreta. Incluso en mi cumpleaños me gusta asegurarme de que todos los demás estén bien, y luego lo estoy yo. Así que será así. Ya hablé con una amiga sobre el vestido. Pero quiero hacer las cosas bien y controlar el ritmo de todo. Es un momento muy emocionante, soy muy femenina, así que..." Con esta incógnicta nos ha dejado Lindsay, ¿estrenará un diseño minimalista o uno digno de princesas de cuento de hadas?