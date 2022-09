Olivia Palermo y Victoria de Marichalar, dos estilismos 'fishing net' con prendas de Mango

Este fin de semana, Manhattan se ha convertido en el epicentro de la moda, al menos hasta dentro de unos días, tras recibir en sus calles a las socialités, modelos e influencers más seguidas de la industria para la celebración de New York Fashion Week. De ellas, aprenderemos qué tendencias se avecinan de cara a la temporada Otoño/Invierno y también, los estilos veraniegos que seguiremos llevando a pesar del desplome de las temperaturas. Como invitada en todas sus ediciones, Olivia Palermo es uno de nuestros referentes obligatorios, así que no pudimos evitar fijarnos en los dos detalles que conectan su último look de invitada con el estilo de Victoria de Marichalar.

Cómo llevar la red de pescar los 12 meses del año

La empresaria estadounidense apostó en la exclusiva fiesta de los almacenes de lujo Saks 5th Avenue por la tendencia fishing net que adelantó Marta Ortega este último año. Y es que las marcas españolas de fast fashion se encuentran a la vanguardia en lo que respecta a las prendas de red de pesca o tejidos calados. Sin embargo, no es su falda la que viene firmada por un sello made in Spain sino la sobrecamisa de piel que cuelga de sus brazos, ya que está sacada de la última colección de Mango.

Echando mano de esta chaqueta camisera de piel al 100% con corte oversize (179,99 euros), demuestra que podemos seguir llevando top corto y minifalda a nuestras citas elegantes hasta bien entrado el otoño. La fundadora de Olivia Palermo Beauty combinó este corpiño de satén con apliques de pedrería, de Sandro (155 euros) con un body moldeador en color negro, de Wolford; falda de red tejida con flecos en bajo, de Celine, y sandalias de tiras nude a contraste, de Casa Dei.

Victoria de Marichalar también viste de red (y de Mango)

Al otro lado del charco, concretamente en Valladolid, la nieta de Juan Carlos estaba disfrutando de las fiestas del toro, coincidiendo a distancia y sin saberlo con aquella icónica experta de estilo. Por su parte, Victoria nos propone la alternativa diurna para lucir la red de pescar en nuestros eventos de septiembre con la ayuda de este vestido blanco de mangas largas y cuello redondo que está confeccionado con tejido de mezcla de algodón.

A escasos días de haber cumplido 22 años, la sobrina de Felipe VI estrenó esta prenda calada de aires ibicencos perteneciente a la línea sostenible (Commited) de Mango, que, a diferencia de la elección invernal de Olivia, sí podría considerarse del todo asequible, pues se encuentra disponible en todas las tallas por apenas 29,99 euros. Desconocemos el tipo de calzado que ha lucido Victoria, pero, en caso de que estés considerando copiar su look, te recomendamos complementar este vestido con unas versátiles botas cowboy, el zapato ideal para extender la vida útil de nuestras piezas estivales en la temporada Otoño/Invierno.

