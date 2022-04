El 'tweed' ahora es español: el éxito internacional de las chaquetas de Zara y Mango

Con cerca de un 3% de aporte al PIB (cifra precovid), la industria textil tiene un gran peso en la economía de nuestro país, empleando a más del 7,6% de la población activa en España. Sin embargo, esta importancia va más allá de nuestras barreras, puesto que grandes empresas como Inditex, Mango o Desigual llegan a facturar hasta el 80% en el extranjero. A estas alturas, nadie duda de que la moda española es una de las más potentes a nivel mundial, y es que nuestras firmas han conseguido establecerse por su calidad, su diseño o su precio (como sucede con las zapatillas de Yuccs) como las preferidas de numerosas personas en todo el planeta, llegando a conquistar a royals, actrices, modelos o cantantes. No es novedad decir que las celebrities adoran estas tiendas, pero, curiosamente, en los últimos meses muchas de ellas han coincidido con la versión española (y asequible) de una prenda originalmente parisina: la chaqueta de tweed.

El origen de un diseño que trasciende en el tiempo

Hay prendas que, por mucho tiempo que pase, siempre estarán ligadas a diseñadores, y la chaqueta de tweed es una de ellas. Actualmente está considerada como un básico de fondo de armario que se luce tanto en eventos especiales como en el día a día, pero su origen tiene nombre de mujer: Gabrielle Coco Chanel, la parisina que revolucionó el vestuario femenino hace cien años. En la década de 1920, el tweed era un tejido más rígido y reservado para los caballeros, pero ella se empeñó en suavizarla y adaptarla a las prendas para mujer, destacando la chaqueta recta, de cuello redondeado y ribetes a contraste que hoy sigue siendo un auténtico icono.

Eso sí, desde entonces se han creado numerosas variaciones, muchas de ellas ideadas por su sucesor en Chanel, Karl Lagerfeld, quien supo mantener el espíritu de Coco adaptándolo a los nuevos gustos y necesidades de las clientas. Un siglo después, son innumerables las casas que han lanzado su propia chaqueta de tweed, incluyendo marcas de fast fashion como Zara o Mango, las cuales han colaborado a su democratización (y viralización).

El tweed también puede ser juvenil

Hace un par de semanas, Olivia Palermo paseaba por las calles de Nueva York con un original conjunto que demostraba que el tweed también puede ser original y juvenil, protagonizado por un dos piezas de Zara compuesto por blazer corta y minifalda en tono lima. La influencer y empresaria, considerada una auténtica prescriptora de moda, le sumaba un chaleco acolchado en color caramelo y un abrigo de paño, además de unos mocasines track de Prada y un bolso multicolor de Sara Battaglia, dejando constancia de que la moda accesible y la lujosa también pueden convivir con estilazo.

Opción similar fue la que llevó Selena Gomez el pasado 9 de abril durante un acto promocional de su serie Solo asesinatos en el edificio. Ella también apostó por la moda de nuestro país, aunque en su caso se decantó por un conjunto de Mango al más puro estilo Jackie Kennedy, con un vestido de cuello a la caja, minifalda recta y detalles cut out a la cintura. Confeccionado en tweed rosa, contaba con una chaqueta a juego, diseño en clave cropped con bolsillos frontales y botones negros a contraste. En su caso, la que fuera chica Disney prescinde de grandes accesorios y potencia la estética lady atemporal de este tipo de prendas al sumarle unos mules de puntera afilada y un semirrecogido con flequillo al más puro estilo años 60.

Si a principios del siglo XX la chaqueta de tweed se combinaba con camisas blancas, blusas románticas, grandes collares de perlas, sombreros y tocados, hoy esta prenda tiene mil y una vidas. Desde la imagen más moderna con prendas y accesorios de tendencia como la de Olivia hasta el clasicismo atemporal de Selena u opciones más relajadas como la de la actriz Elizabeth Henstridge. En una reciente rueda de prensa, combinó la suya -de tonos grises y camel y perteneciente a la última colección de Mango- con unos vaqueros acampanados oscuros, un jersey de punto arena y unos botines de piel.

Kate Middleton, su embajadora más 'real'

Y, si las americanas ha caído rendidas ante estas chaquetas españolas de tweed, el furor por ellas también ha llegado hasta palacio, más concretamente hasta Kensington. Desde el inicio de su relación con el príncipe Guillermo, Kate Middleton ha hecho de los looks elegantes y atemporales su mayor seña de identidad, buscando siempre prendas sofisticadas que no pasen de moda, por lo que esta tendencia le encaja a la perfección. Son numerosas las blazers de Zara que tiene la Duquesa en su armario, y últimamente se ha comprado otras dos, o más bien la misma en dos colores. Se trata de un modelo clásico con hombros marcados, corte cruzado, bolsillos frontales y botones dorados que entalla especialmente la figura y tiene tanto en verde como en rojo.

El salto a la pequeña pantalla

Por si fuera poco, la fama de estos diseños es tal que también ha logrado colarse en algunas de las series más exitosas del momento. Cheryl, el espeluznante personaje de Madelaine Petsch en Riverdale, es gran fan de las tiendas españolas, y en esta última temporada ha llevado dos chaquetas de Zara, una de ellas decorada con lentejuelas y la otra de tweed rojo con shorts a juego. Por su parte, la famosísima Emily in Paris combina sus prendas exclusivas (que no sabemos cómo paga) con otras de tiendas como Zara. En la segunda temporada llevó un dos piezas estampado de Dolce&Gabbana con una americana de pata de gallo verde, pero no solo eso, sino que ¡también lució la chaqueta corta verde lima de Olivia Palermo que abre este artículo!

Y, una curiosidad para finalizar: la tienda más popular de Inditex ha llegado también al cine, y es que en uno de los carteles promocionales de la película Intercamio de Princesas, su protagonista Vanessa Hudgens lleva una de sus chaqueta de tweed, concretamente un modelo bicolor de corte recto al más puro estilo Coco Chanel.