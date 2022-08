Manuela, hija de Alejandro Sanz, se atreve con el tiro bajo y todas las tendencias 'Y2K'

No debería tomarnos por sorpresa que sea Manuela Sanz quien se atreva a juntar en un mismo look todas las tendencias de los años 2000 que prometen arrasar a la vuelta de vacaciones. La hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel ha cumplido este verano 21 años y es bien conocida por atreverse con las propuestas de moda y belleza más radicales, mezclando estéticas contrarias sin miedo a mostrar algo de piel. Es precisamente este estilo el que le ha ganado más de 130.000 seguidores en sus redes, donde ha querido presumir de su look más cañero hasta la fecha.

La imagen más atrevida de Manuela Sanz

Esta influencer en potencia ha vuelto a sus andanzas con una publicación en la que saca su lado más grunge y reafirma la vigencia del estilo 'Y2K'. Dejó los vestidos satinados por unos pantalones anchos de tiro bajo (sí, confirmamos no se irán a ningún lado esta próxima temporada), un top corto deshilachado -como si ella misma hubiese rasgado las mangas- con escote pico de botones, zapatos con plataforma XL y accesorios roqueros. Destacan cinturón de gran hebilla, los múltiples pendientes en sus orejas o los chokers que adornan su cuello. Palabra de experta: será el look de entretiempo preferido por las adolescentes estas próximas semanas.

Su arrolladora personalidad también se refleja en los incontables cambios de look a los que se ha sometido en los últimos años. Desde esa vez que emuló la icónica imagen de Pamela Anderson hasta cuando se tiñó la melena de verde, Manuela ha probado distintas estéticas, cada una más cañera que el anterior, y este verano tomó la radical decisión de cortar por primera vez su larga cabellera para adoptar el corte midi desenfadado a capas con flequillo de cortina que enamoró a Billie Eilish. Por si fuera poco, a ello se suma el color rojo fuego con el que sustituyó el pasado mes de junio a sus marcadas mechas rubias, otra apuesta beauty dosmilera que también le hemos visto a Bella Hadid.

Se atreve con todas las tendencias 'Y2K'

Al igual que sus contemporáneas de la Generación Z, la hija mayor de Alejandro Sanz siente una predilección irremplazable por las tendencias que arrasaron cuando ella apenas era una recién nacida. Hablamos de los vaqueros de tiro (muy) bajo, pantalones cargo, sensuales tops de tipo corsé, plataformas estratosféricas y collares de cuentas de colores. Su maquillaje también refleja que no tiene miedo a arriesgar: luce delineados artísticos, exagerados, con purpurina o sombras de colores intensos.